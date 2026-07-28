Franse airline wil nu al af van Airbus A220

Slechts vijf jaar geleden voegde de eerste Airbus A220 zich bij de vloot, maar de Franse luchtvaartmaatschappij Air Austral wil nu alweer van haar toestellen af. Ter vervanging komt een tweetal Airbus A320neo’s.

Air Austral was de eerste Franse luchtvaartmaatschappij die in juli 2021 de Airbus A220 in ontvangst nam. De maatschappij uit het overzeese departement Réunion is echter nooit helemaal tevreden geweest met de machine. De Geared Turbofan-motoren van Pratt & Whitney zorgden ervoor dat de Airbussen vaak aan de grond stonden en vooral veel geld kostten.

Air Austral ging een moeilijke tijd tegemoet. Verliezen volgden elkaar op en de maatschappij stevende af op faillissement. Daarom moest er een plan komen om de regionale luchtvaartmaatschappij van het eiland voor de kust van Madagascar in leven te houden. Daartoe behoort onder meer afscheid nemen van de Canadese Airbus.

Vervanging

De drie A220’s in de vloot van Air Austral, registraties F-OMER, F-OLAV en F-OTER, worden eind dit jaar verkocht en vervangen door twee Airbus A320neo’s. Daarbij heeft de Franse luchtvaartmaatschappij wel te maken met een klein probleempje: de nieuwe, grotere Airbussen komen pas in 2027 aan, de eerste in maart en de tweede in mei.

Om het tijdelijke gat in de vloot te overbruggen heeft de Franse airline de aandeelhouders om een kapitaalsubsidie van 3,6 miljoen euro gevraagd. Daarmee wil de maatschappij zorgen dat er voldoende geld beschikbaar blijft voor de operaties, het saneringsplan uitvoeren en de miljoenen aan schulden die Air Austral heeft, gedeeltelijk afbetalen. Deze schulden komen mede door de A220-motoren.

Diverse vloot

Air Austral beschikt over een interessant netwerk met een diverse vloot, bestaande uit zowel regionale turboprops zoals de ATR 72-600, als widebodies zoals de Boeing 777-300ER en 787-8 Dreamliner. Deze toestellen zet de airline in op haar routes naar Frankrijk met bestemmingen als Parijs, Lyon en Marseille, maar ook op vluchten naar vakantiebestemmingen in Zuid-Afrika en Thailand.