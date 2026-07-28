Rusland voegt airlines samen: ‘Reflecteert de problemen’ 

In Rusland heeft de luchtvaartsector het moeilijk met de aanhoudende sancties vanuit het Westen. Airlines komen amper aan reserveonderdelen en vele vliegtuigen staan de grond. Nu voegen de Russen meerdere luchtvaartbedrijven bij elkaar.

Het Russische defensieve en industriële staatsconglomeraat Rostec gaat verschillende luchtvaartgerelateerde bedrijven samenvoegen. Daarbij gaat het om de vakantievlieger Red Wings, vrachtmaatschappij SkyGates, luchtambulance-operaties, en leasemaatschappij Aviakapital-Service. De autoriteiten in Rusland presenteren de fusie als een manier om de operaties te stroomlijnen en kapitaalstromen te centraliseren.

Volgens de Oekraïense buitenlandse inlichtingendiensten (SZRU), echter, is deze fusie slechts een toonbeeld van de problemen waarmee de luchtvaartsector in Rusland kampt. Volgens de SZRU is de herstructurering bedoeld om de rode cijfers waarmee de verschillende bedrijven te maken hebben, te maskeren.

‘Operationele moeilijkheden’

De Oekraïeners spreken over ‘operationele moeilijkheden’ bij Red Wings Airlines. De maatschappij voert vakantievluchten uit vanaf de luchthaven van Zjoekovski, Moskou. Van de drie Boeing 777’s die de airline opereert, is er slechts één daadwerkelijk in bedrijf. Een tweede exemplaar dient momenteel als onderdelendonor en het laatste toestel is praktisch gezien niet langer luchtwaardig.

SkyGates zou dezelfde problemen ondervinden met betrekking tot reserveonderdelen en het luchtwaardig houden van de vloot. Bovendien bungelen vrachtmaatschappijen onderaan in de prioriteitenlijst van de beperkte onderhoudscapaciteit. Eerder al kwamen berichten naar buiten dat bijna de helft van alle vrachtvliegtuigen in Rusland momenteel aan de grond staat voor technisch onderhoud.

Voor de bühne

Volgens de SZRU gaat de herorganisatie weinig van de structurele problemen in de luchtvaartsector van Rusland oplossen. Hoewel de fusie personeel, onderdelen en geldstromen inderdaad centraliseert, komen er niet meer onderdelen het land in.

‘Geen enkel herorganisatieprogramma zal de toevoer van westerse onderdelen aan Rusland herstellen. Ook de productie op grote schaal van Russische vliegtuigen komt er niet sneller door op gang en het weglopen van personeel – vermoeid door jaren van noodsituaties die elkaar opvolgden – wordt hiermee niet gestopt,’ aldus de Oekraïense buitenlandse inlichtingendiensten.