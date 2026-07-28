SAS-vlucht keert terug naar Schiphol om opvallende reden

Een SAS-vlucht, uitgevoerd door CityJet, keerde zaterdag kort na vertrek terug naar Schiphol nadat de bemanning een probleem met het landingsgestel ontdekte. Tijdens de klim bleek het neuswiel niet te zijn ingetrokken. De piloten braken de vlucht daarop af, voerden de benodigde controles uit en besloten terug te keren naar Amsterdam.

Problemen kort na vertrek vanaf Schiphol

De vlucht werd uitgevoerd door een CRJ-900 van CityJet namens SAS. Het toestel, met registratie EI-FPG, vertrok vanaf Schiphol met als bestemming Kopenhagen. Kort na de start vanaf baan 24 merkten de piloten dat er een probleem was met het landingsgestel. Tijdens de klim gaf het vliegtuig een zogenoemde gear disagree-melding. De cockpitbemanning besloot daarop de klim te stoppen op ongeveer 5.000 voet hoogte. De piloten namen vervolgens contact op met de luchtverkeersleiding en voerden de bijbehorende checklistprocedures uit.

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Terugkeer naar Amsterdam

Terwijl de bemanning de storing onderzocht, vloog het toestel enige tijd rond in de omgeving van Schiphol om de situatie te beoordelen. De bemanning gaf aan dat het landingsgestel volledig uitgeklapt bleef en hoopte dat de neuswielbesturing tijdens de landing nog zou functioneren. Omdat het probleem tijdens de vlucht niet kon worden verholpen, besloten de piloten terug te keren naar de luchthaven van vertrek. Hulpdiensten werden uit voorzorg geïnformeerd, zoals gebruikelijk bij een toestel dat terugkeert vanwege een technisch probleem met het landingsgestel.

Vlucht geannuleerd

Ongeveer 35 minuten na vertrek landde de CRJ-900 op baan 18C. De landing verliep zonder verdere problemen. Na aankomst werd het vliegtuig geïnspecteerd om de oorzaak van de storing vast te stellen. De geplande vlucht SK-548 naar Kopenhagen werd vervolgens geannuleerd. Passagiers moesten daardoor hun plannen aanpassen en werden door SAS geïnformeerd over verdere mogelijkheden. Het is niet bekend waardoor het neuswiel niet kon worden ingetrokken.