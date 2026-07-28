SLM-passagiers richting Schiphol dagenlang gestrand

Een technisch mankement dwong Surinam Airways om vlucht PY994 van Paramaribo naar Schiphol op zondag te annuleren. Daardoor strandden passagiers meerdere dagen in Suriname. Inmiddels heeft de luchtvaartmaatschappij bekendgemaakt een Boeing 787 van Air Europa in te zetten om de reizigers alsnog naar Amsterdam te brengen.

Vlucht naar Schiphol geannuleerd

De problemen begonnen zondag 26 juli, toen vlucht PY994 van Paramaribo naar Schiphol aanvankelijk met vertraging te maken kreeg. Reizigers verbleven urenlang op de luchthaven in afwachting van nieuwe informatie, terwijl technici probeerden het probleem te verhelpen. Uiteindelijk bleek de storing niet tijdig te kunnen worden opgelost, waardoor SLM besloot de vlucht volledig te annuleren, melden Surinaamse media.

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Boeing 787 van Air Europa

Na de annulering ging SLM direct op zoek naar een oplossing om de getroffen passagiers zo snel mogelijk alsnog naar Nederland te vervoeren. Die oplossing is inmiddels gevonden in de vorm van een Boeing 787-8 Dreamliner, waarmee de vlucht volgens een aangepast schema op dinsdag 28 juli alsnog wordt uitgevoerd. De betrokken reizigers zijn door de luchtvaartmaatschappij geïnformeerd over de nieuwe vertrektijden en de verdere afhandeling van hun reis. Met de inzet van het vervangende toestel hoopt SLM de ontstane vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Excuses na dagen van onzekerheid

SLM erkent dat de annulering grote gevolgen had voor de getroffen reizigers. De lange wachttijden zorgden voor onzekerheid, gewijzigde reisplannen en in sommige gevallen extra kosten. De luchtvaartmaatschappij biedt haar excuses aan voor het ongemak en bedankt de passagiers voor hun geduld, begrip en vertrouwen tijdens de afhandeling van de situatie. SLM benadrukt dat veiligheid tijdens het hele proces vooropstond en dat de maatschappij de vlucht pas annuleerde nadat duidelijk werd dat het toestel niet veilig kon vertrekken.