Europese airline komt met wereldprimeur

Voor vele maatschappijen is het gebruikelijk om enkele van hun vliegtuigen een kleurenschema in de huisstijl van hun alliantie te geven. Maar, toch komt Croatia Airlines met een wereldprimeur nu het de eerste Airbus A220 in een Star Alliance-kleurenschema onthult.

In de wondere wereld van luchtvaartallianties draait alles om het beeld dat maatschappijen uitdragen. Allianties vinden het belangrijk dat passagiers weten bij welke samenwerking de airline hoort, zodat passagiers makkelijker terugkeren bij dezelfde alliantie. Om dit duidelijk te maken hebben vliegtuigen alliance-stickers op de romp, roepen maatschappijen het om en geven ze hun toestellen een bijzonder kleurenschema.

Het nieuwste vliegtuig in de vloot van Croatia Airlines is daarmee extra bijzonder. De maatschappij ontving woensdagochtend 29 juli haar tiende Airbus A220. De machine kwam na een lange vlucht vanuit Montreal, met een tussenstop in Kopenhagen, aan op de luchthaven van Zagreb. Het toestel, registratie 9A-CAS, draagt een Star Alliance-livery.

Wereldprimeur

Daarmee behaalt Croatia Airlines een bijzondere wereldprimeur, aangezien het de eerste maatschappij ter wereld is die een van haar Airbus A220’s een alliantie-jasje aanmeet. De staart van de machine is donkerblauw van kleur met daarop de grijze vijfpuntige ster. Verder is de machine volledig wit met grote STAR ALLIANCE-letters op de romp. Enkel de vleugeluiteinden en een klein logo op de romp verraden dat het vliegtuig van Croatia Airlines is.

De machine is de tiende in de A220-deelvloot van de Kroatische luchtvaartmaatschappij. Daarvan zijn er twee met typeaanduiding A220-100, en de resterende acht met -300. In de nabije toekomst komen er nog minstens vier vliegtuigen bij. Deze moeten allemaal voor het einde van 2027 worden geleverd. De eerstvolgende voert momenteel testvluchten uit in Montreal.

KLM

Ook KLM beschikte voorheen over een aantal vliegtuigen met een SkyTeam-livery. Het ging om een Embraer E190 van KLC, een Boeing 737-900 en een Boeing 777-300ER, registratie PH-BVD. Toch heeft geen van deze machines tegenwoordig nog een SkyTeam-livery, nadat de 777 eind 2024 werd overgespoten in het KLM-blauw. Ook Air France besloot haar vliegtuigen wederom om te spuiten in de eigen kleuren.