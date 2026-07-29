KLM-vliegtuig met problemen vliegt ‘go-around’ op Schiphol

Een Boeing 787 van KLM heeft een doorstart moeten maken tijdens de landing op Schiphol nadat de bemanning meerdere technische problemen had vastgesteld. Volgens de piloten kampte het toestel met storingen aan de flaps, slats en het landingsgestel. Na ongeveer twintig minuten in een holding pattern te hebben gevlogen, landde de bemanning het vliegtuig uiteindelijk, maar functioneerde de neuswielbesturing niet. Onder begeleiding van de brandweer werd het toestel uiteindelijk met een sleepvoertuig naar het platform gebracht.

Meerdere technische problemen

De Boeing 787-10, registratie PH-BKS, voerde vlucht KL706 uit van Rio de Janeiro naar Schiphol. Tijdens de eindnadering op baan 18R besloot de bemanning op een hoogte van ongeveer 800 voet een zogenoemde go-around uit te voeren. Via de luchtverkeersleiding meldden de piloten problemen met de flaps, slats en het landingsgestel. Terwijl het toestel extra tijd kreeg boven de omgeving van Schiphol, werkte de bemanning de noodprocedures af. Daarbij werd gebruikgemaakt van het alternatieve systeem om het landingsgestel handmatig uit te klappen. Nadat de piloten bevestigden dat alle wielen uiteindelijk waren uitgeklapt, meldde de bemanning nog een nieuw probleem: de neuswielbesturing functioneerde niet meer naar behoren, meldt The Aviation Herald.

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Landing

Ongeveer twintig minuten na de afgebroken landing zette het toestel veilig de landing in op baan 27. De landing verliep met een normale snelheid, maar vanwege de problemen met de neuswielbesturing stond de brandweer paraat om het vliegtuig na de landing te begeleiden. Vervolgens werd het toestel met behulp van een sleepvoertuig van de baan gehaald en naar de gate gebracht.