Laatste kans voor Air France-KLM op overname Europese airline

Woensdag 29 juli is een belangrijke datum in een van de spannendste consolidatieslagen in de Europese luchtvaart sinds tijden. Air France-KLM en Lufthansa Group strijden beiden om TAP Air Portugal, Europa’s laatste nog ongemoeide “kroonjuweel”.

Bijna een jaar geleden bood de Portugese overheid voor het eerst een minderheidsaandeel van 44,9 procent aan in de nationale luchtvaartmaatschappij TAP Air Portugal. De Portugezen behouden zelf een meerderheid van 50,1 procent, terwijl de resterende vijf procent is weggelegd voor werknemers van het bedrijf. Air France-KLM, Lufthansa Group en IAG hapten.

Gedurende meerdere rondes moesten de partijen laten zien wat zij van plan waren met de Portugese luchtvaartmaatschappij. Halverwege de strijd trok IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, zich terug. Volgens het concern past de overname van TAP onvoldoende binnen zijn profiel, dat over alle airlines binnen de groep vrijwel de volledige controle beschikt.

Kemphanen

Nu de eindstrijd nadert, zijn er nog twee kemphanen in de strijd. Air France-KLM wil van Lissabon een integraal onderdeel van het netwerk maken, dat zou reiken van de Portugese hoofdstad tot aan Kopenhagen als een Atlantische frontier. De Lufthansa Group, daarentegen, zou Lissabon als achtste hub toevoegen en TAP Air Portugal tot een ‘tourniquet’ naar Zuid-Amerika maken, vergelijkbaar met Brussel voor Afrika, of Wenen voor Azië.

In de laatste ronde mogen Air France-KLM en Lufthansa een definitief bod uitbrengen, waarvoor de deadline op woensdag 29 juli is gezet. Vooralsnog is er niks naar buiten gekomen over wat deze biedingen behelzen, noch wat de beide partijen bereid zijn neer te leggen voor de Portugese nationale luchtvaartmaatschappij. De kemphanen hebben tot 17:00 uur om een definitief bod uit te brengen.

Kroonjuweel

TAP Air Portugal wordt momenteel gezien als de laatste kroonjuweel binnen de Europese luchtvaartsector. De meeste grote, toonaangevende maatschappijen zijn inmiddels opgeslokt, en airlines als LOT Polish Airlines, Air Baltic en Finnair verloren veel waarde nadat het Russische luchtruim werd gesloten voor Europese luchtvaartmaatschappijen.

De grootste kracht van TAP Air Portugal is haar netwerk naar Brazilië. De maatschappij is goed voor bijna een kwart van al het verkeer tussen Europa en het grootste land van Zuid-Amerika. Air France-KLM en Lufthansa beschikken respectievelijk over een schamele 13,5 en 12,5 procent. Ook de beperkte slotcapaciteit van Lissabon speelt een belangrijke rol in de waarde van TAP.