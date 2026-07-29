Na lange strijd: JetBlue geeft ‘oneerlijke’ route naar Schiphol op

De airline heeft er hard voor moeten vechten maar na enkele jaren geeft JetBlue haar laatste route naar Schiphol voorlopig op. Vanaf november zijn de blauwe Airbussen niet langer op de Amsterdamse luchthaven te zien.

Voorafgaand aan de entree voerde de top van JetBlue een flinke strijd met de Nederlandse slotcoördinator (ACNL). Vanwege de beperkte capaciteit van Schiphol is er weinig ruimte voor nieuwe luchtvaartmaatschappijen om routes naar Amsterdam te beginnen. JetBlue duidde dit als ‘oneerlijke’ concurrentie en zei daarom dat KLM een aantal slots aan de Amerikaanse airline moest afstaan, op basis van het Open Skies-verdrag.

Na een lange strijd slaagden de Amerikanen er uiteindelijk toch in een slot te bemachtigen, waarmee ze begonnen met vluchten vanaf Boston. De ‘oneerlijke’ concurrentie op de route tussen beide steden was daarmee voorbij, net als op vluchten tussen New York en Amsterdam. Deze route volgde kort nadat JetBlue haar eerste vliegtuigen op Schiphol had laten landen.

Afscheid

Toch blijkt de concurrentie op deze drukbevlogene trans-Atlantische routes ongemakkelijk hoog. Daarom zei JetBlue vorig jaar al gedag tegen de route tussen Schiphol en New York JFK. Destijds gaf de airline aan nog terug te keren naar de Nederlandse hoofdstad, maar die plannen strandden eerder dit jaar. Volgens JetBlue vielen de resultaten tegen en waren de operationele kosten te hoog.

Nu lijkt de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij wederom in de penarie te zitten. JetBlue kondigde deze week aan haar vluchten vanuit Boston naar Amsterdam eveneens te schrappen in het komende winterseizoen. Hoewel er plannen zijn voor een terugkeer vanaf april, wanneer het zomerseizoen wederom van start gaat, valt het te bezien of deze ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Noodweer

JetBlue bevindt zich momenteel in een benarde positie, in wat überhaupt een moeilijke tijd is voor Amerikaanse low-cost-airlines. De maatschappij leed al meerdere kwartalen verlies en heeft diepe schulden. Voornamelijk de hoge kerosineprijzen die vooralsnog gelden wegens de oorlog in Iran, blijken een belangrijke boosdoener. Eerder deden concurrent Spirit Airlines ook al de das om.