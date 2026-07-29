‘Nieuwe’ Boeing 737 MAX voltooit laatste test: ‘Certificatie in 2026’

Na jaren van oponthoud werkt Boeing momenteel aan het afronden van de certificatie voor de 737 MAX. De nieuwste modellen van het type voltooiden deze week hun laatste testvluchten.

Hoewel de 737 MAX al jarenlang overal ter wereld vliegt, werkt Boeing momenteel nog steeds aan de certificatie van twee specifieke varianten: de 737 MAX 7 en MAX 10, respectievelijk de kortste en langste uitvoering van het toestel. De goedkeuring van deze machines werd jarenlang uitgesteld door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA na twee dodelijke crashes met het type.

In een online publicatie geeft Boeing meer details over het programma: ‘Het ontwikkelingsteam van de 737 MAX 10 heeft de laatste geplande certificeringsvlucht voltooid en voltooide daarmee een testprogramma dat 976 vluchten omvatte met in totaal meer dan 2060 vlieguren en ongeveer 1040 uur grondtests’, schrijft het concern. Boeing verwacht dat de machines in 2026 worden gecertificeerd, waarna in 2027 de eerste afleveringen zullen plaatsvinden.

Problemen

De grootste uitdagingen in het testprogramma hadden betrekking op het anti-ijs-systeem van de motoren. Dit systeem gebruikt hete ‘bleed’-lucht uit de motoren om ijsvorming te voorkomen. Het grootste probleem daarbij is dat dit ervoor kan zorgen dat de motorinlaat te heet wordt, wanneer het systeem te lang of op de verkeerde momenten aan staat. Dit kan ertoe leiden dat onderdelen van de behuizing afbreken, met mogelijke schade aan het vliegtuig tot gevolg.

Ook het verbeterde invalshoeksysteem (eAoA) vroeg veel aandacht. De enhanced Angle of Attack is softwarematig ontwikkeld na de 737 MAX-crashes in 2018 en 2019. Die rampen werden veroorzaakt doordat het MCAS-systeem vertrouwde op slechts één fysieke AoA-sensor; toen die een foutieve waarde doorgaf, drukte MCAS de neus van het toestel herhaaldelijk naar beneden. Omdat MCAS onvoldoende gedocumenteerd was, wisten piloten niet hoe te handelen. De nieuwe eAoA-software berekent nu een extra invalshoek op basis van overige vluchtdata om foute sensorwaarden automatisch te herkennen en te negeren.

Voortgang

Zodra de FAA deze systemen definitief heeft goedgekeurd, worden de updates niet alleen op nieuwe toestellen geïnstalleerd, maar ook als retrofit doorgevoerd op de reeds vliegende 737 MAX-vloot. Het testprogramma richt zich nu op de laatste drie aspecten: het afronden van de Development Assurance Reviews, die naleving van ontwikkelings- en veiligheidsnormen waarborgen, het uitvoeren van systeemveiligheidsbeoordelingen, die aantonen dat het systeem ook bij storingen veilig blijft, en het indienen van de definitieve documentatie bij de FAA.