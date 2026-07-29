Opnieuw keert Russisch vliegtuig terug met motorprobleem

Een Russische Airbus A320 steeg op vanaf een luchthaven in Siberië en moest vervolgens terugkeren vanwege een motorprobleem. Het is het derde incident in ruim een maand tijd, en het zoveelste dit jaar.

Vroeg op de ochtend van woensdag 29 juli steeg een Airbus A320 van S7 Airlines op vanaf de luchthaven van Novosibirsk, Siberië, voor een vlucht naar Krasnodar aan de Zwarte Zee. Kort na takeoff kreeg de cockpit een waarschuwing dat er brand woedde in de motor, aldus de Russische autoriteiten. De machine met 166 passagiers aan boord keerde direct terug naar Novosibirsk.

De Russische autoriteiten meldden dat de eerste informatie duidt ‘op een brand in de motor’. Hoewel het vliegtuig veilig landde op Novosibirsk Tolmachevo Airport, zijn de luchtvaartdiensten in Rusland een onderzoek gestart naar mogelijke overtredingen van de afspraken omtrent de vliegveiligheid.

Incidenten elders

Het voorval in Siberië is reeds het derde motorgerelateerde incident sinds het begin van de zomer. Ruim een maand eerder was een Sukhoi Superjet 100 van Red Wings onderweg van Jekaterinenburg naar Astana, Kazachstan. Tijdens de vlucht verloor de machine de motorgondel van een van de motoren, waarna de machine moest uitwijken.

Ook in het zuidwesten van Rusland ging het mis. Een Boeing 737-800 van Smartavia steeg op vanuit Sochi. Tijdens de vlucht op 22 juli was de machine onderweg naar Arkhangelsk, in het verre noorden van Rusland, toen een van de motoren een foutmelding gaf. Ondanks het voorval wist de Boeing 737 de vlucht wel af te maken.

Moeilijke periode

De Russische luchtvaartsector gaat een moeilijke periode door. De aanhoudende sancties vanuit het Westen zorgen ervoor dat weinig tot geen reserveonderdelen het land binnenkomen. Tegelijkertijd wil het nog niet echt vlotten met de eigen nationale luchtvaartindustrie van Rusland. Ruslands nationale industrieconglomeraat Rostec is daarom overgegaan tot het samenvoegen van verschillende luchtvaartdivisies teneinde de operaties te stroomlijnen en kosten te besparen.