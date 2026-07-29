Rechter zet minister onder druk om Lelystad Airport

De verantwoordelijke minister moet binnen 21 weken een besluit nemen over de al jaren slepende aanvraag voor een natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de Rechtbank Gelderland bepaald in een uitspraak die een einde maakt aan de jarenlange onzekerheid over de procedure. De rechter heeft zich niet uitgesproken over de vraag of de luchthaven de vergunning wel of niet moet krijgen, maar oordeelt wel dat het ministerie de besluitvorming niet langer voor zich uit mag schuiven. Daarmee komt een belangrijk dossier rond de geplande opening van Lelystad Airport opnieuw in een beslissende fase.

Rechtbank zet streep door verder uitstel

Lelystad Airport diende de aanvraag voor een natuurvergunning al in maart 2020 in. Volgens de rechtbank had het ministerie daar uiterlijk op 30 april 2021 een besluit over moeten nemen, maar ruim vijf jaar later is dat nog altijd niet gebeurd. De minister had eerder aangegeven de beslissing te willen uitstellen tot januari 2030, onder meer vanwege bredere ontwikkelingen rond het stikstofbeleid. De rechtbank vindt die termijn echter onaanvaardbaar lang en heeft bepaald dat de minister nu binnen 21 weken alsnog een inhoudelijk besluit moet nemen. Daarmee krijgt het ministerie een harde deadline om duidelijkheid te verschaffen over een dossier dat al jaren stilligt.

Uitspraak gaat over de procedure

Hoewel de uitspraak grote gevolgen heeft voor het vervolg van het vergunningstraject, betekent zij niet dat Lelystad Airport automatisch een natuurvergunning krijgt of juist definitief wordt afgewezen. De rechtbank heeft uitsluitend geoordeeld dat de minister niet langer mag wachten met het nemen van een besluit. De inhoudelijke beoordeling moet nog plaatsvinden en daarbij zal het ministerie moeten vaststellen of de luchthaven voldoet aan de geldende natuurwetgeving. De zaak was aangespannen door Stichting Red de Veluwe, die vindt dat de vergunning vanwege de stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden niet kan worden verleend. Over die inhoudelijke argumenten heeft de rechtbank zich in deze procedure echter niet uitgesproken.

Investeringen lopen vooruit

De uitspraak volgt kort nadat Royal Schiphol Group bekendmaakte tussen de 35 en 40 miljoen euro te willen investeren om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind 2027. De investeringen zijn bedoeld voor onder meer de inrichting van winkels en horecavoorzieningen, uitbreiding van de brandweer, grondafhandeling en het aannemen van extra personeel. Daarmee worden voorbereidingen getroffen terwijl de benodigde natuurvergunning nog altijd ontbreekt. De timing van die investeringen maakt het dossier extra gevoelig, omdat de uiteindelijke beslissing over de vergunning nog moet worden genomen.

Komende maanden cruciaal

Met de uitspraak van de rechtbank staat de minister onder druk om duidelijkheid te geven over de natuurvergunning. Het ministerie zal moeten beoordelen of Lelystad Airport aan alle wettelijke eisen voldoet en vervolgens een definitief besluit nemen over de aanvraag. Daarmee komt een einde aan een jarenlang uitstelproces, al betekent dat niet automatisch dat ook de discussie over de toekomst van de luchthaven is beslecht. Afhankelijk van de uiteindelijke beslissing kan het dossier een nieuwe juridische fase ingaan, terwijl de voorbereidingen voor een mogelijke opening van Lelystad Airport tegelijkertijd doorgaan.