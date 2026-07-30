Air France-KLM komt met verrassing in strijd om TAP Air Portugal

De spannende strijd om TAP Air Portugal, die inmiddels bijna een jaar duurt, bereikte woensdag een zinderende finale. Op de laatste dag waarop de strijdende partijen een bindend bod mochten uitbrengen, kwam Air France-KLM met een grote verrassing.

Air France-KLM en Lufthansa strijden om 44,9% van de aandelen in de Portugese nationale luchtvaartmaatschappij. Een meerderheidsbelang van 50,1% blijft in handen van de Portugese overheid, terwijl de overige 5% is bestemd voor medewerkers van TAP. Woensdag was de deadline voor beide partijen om een bindend voorstel in te dienen.

Plannen voor een Zuid-Europese hub

Volgens de plannen van Air France-KLM moet Lissabon uitgroeien tot een unieke Zuid-Europese hub, met TAP Air Portugal in de hoofdrol. Met name op routes naar Zuid-Amerika en Afrika zal TAP een sleutelrol vervullen. Daarnaast wil het Frans-Nederlandse concern het netwerk van TAP in Brazilië inzetten om de positie van de groep te versterken, in samenwerking met de bestaande routes en de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij GOL.

Steun uit de Verenigde Staten

De grote verrassing komt uit de Verenigde Staten: Delta Air Lines spreekt expliciet steun uit voor de overnamepoging van Air France-KLM. Mocht de overname doorgaan, dan zal Delta direct onderhandelingen starten met TAP over strategische commerciële samenwerkingen, zoals codeshare-afspraken en loyaliteitsprogramma’s.

Ed Bastian, CEO van Delta Air Lines, zei hierover: ‘Delta steunt de voorgestelde investeringen van onze joint venture-partner Air France-KLM in TAP. Dit verbetert de trans-Atlantische reismogelijkheden en versterkt de positie van Portugal als een aantrekkelijke zaken- en vakantiebestemming. We kijken uit naar de groei van Air France-KLM en TAP over de Atlantische Oceaan in de komende jaren, waarbij reizigers meer keuze, betere connectiviteit en een sterker netwerk krijgen.’

Investeringen op de grond

Naast de investeringen in TAP Air Portugal is de luchtvaartreus ook bereid om te investeren in grondoperaties. Het Frans-Nederlandse concern wil de onderhoudsdivisies (MRO) van Air France-KLM en TAP nauwer laten samenwerken. Daarnaast zijn er plannen om nieuwe MRO-faciliteiten in Portugal te openen. Deze faciliteiten zullen de vloot ondersteunen en de Portugese economie voorzien van nieuw, hooggeschoold werk.