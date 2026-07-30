KLM behaalt €6,9 miljard omzet: ‘Onvoldoende voor lange termijn’

KLM heeft in de eerste helft van 2026 een duidelijke financiële verbetering laten zien, maar de resultaten zijn volgens de luchtvaartmaatschappij nog niet voldoende om van een structureel sterke positie te spreken. De KLM Groep behaalde een omzet van €6,9 miljard, een stijging van acht procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. ‘Beter, maar onvoldoende voor de lange termijn’, stelt KLM. Bovendien waarschuwt de maatschappij dat verdere maatregelen noodzakelijk blijven om de financiële basis op lange termijn te versterken.

Omzet groeit bij KLM

De verbetering van de resultaten is volgens KLM het gevolg van meerdere factoren. De airline profiteerde van een aanhoudend sterke vraag, terwijl maatregelen op het gebied van productiviteit en kostenbeheersing hun effect beginnen te hebben. Vooral de opbrengsten per beschikbare stoel namen toe, met name op routes naar Azië en Noord- en Centraal-Amerika. Ook het herstelprogramma Back on Track droeg bij aan de verbetering. Dit programma leverde in de eerste helft van dit jaar €315 miljoen op en presteerde daarmee beter dan vooraf gepland. Toch benadrukt KLM dat deze vooruitgang niet betekent dat de onderneming haar financiële uitdagingen achter zich heeft gelaten. De luchtvaartmaatschappij blijft kwetsbaar voor externe ontwikkelingen en moet volgens de directie blijven werken aan een robuustere kostenstructuur en hogere efficiëntie.

KLM-topvrouw blijft kritisch

Marjan Rintel noemt de resultaten bemoedigend, maar waarschuwt dat er geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid. ‘We zien dat de maatregelen die we nemen effect hebben. Tegelijkertijd moeten we realistisch blijven: één goed half jaar maakt KLM nog niet structureel sterk en robuust’, aldus Rintel. Volgens de CEO opereert KLM in een periode waarin de luchtvaartsector wordt geconfronteerd met grote onzekerheden. Geopolitieke spanningen, stijgende kosten en stevige concurrentie blijven druk zetten op de marges. Tegelijkertijd kijkt de maatschappij vooruit naar investeringen die de concurrentiepositie moeten verbeteren. Een belangrijk moment wordt de komst van de eerste Airbus A350, waarmee KLM een nieuwe stap zet in de modernisering van de vloot.

Nieuwe risico’s door stijgende kosten

Hoewel de cijfers verbeteren, ziet KLM dat de omstandigheden in de luchtvaart snel veranderen. Internationale spanningen kunnen leiden tot omleidingen, annuleringen en hogere brandstofkosten. Daarnaast blijven kosten voor personeel, onderhoud, vliegtuigen en luchthavenheffingen oplopen. Volgens CFO Bas Brouns is de richting positief, maar biedt het huidige resultaat nog onvoldoende zekerheid. ‘We bewegen in de goede richting, maar er is meer nodig om KLM financieel weerbaarder te maken. De resultaten geven vertrouwen, maar geen comfort’, zegt Brouns. De maatschappij blijft daarom investeren in zaken die de concurrentiekracht verbeteren, maar kijkt tegelijkertijd kritisch naar alle uitgaven. Volgens KLM is alleen met een combinatie van investeringen, kostenbeheersing en hogere productiviteit een blijvende verbetering mogelijk.

Transavia onder druk

Binnen de KLM Groep lieten verschillende onderdelen uiteenlopende ontwikkelingen zien. De vrachtdivisie profiteerde van een sterke marktvraag, vooral vanuit Azië, waardoor Cargo een duidelijke verbetering liet zien. Ook KLM Engineering & Maintenance verbeterde de resultaten dankzij groei van externe onderhoudswerkzaamheden en operationele verbeteringen. Transavia bleef daarentegen actief in een zeer concurrerende markt. De focus op betaalbare vakantievluchten zorgde ervoor dat de vraag sterk bleef, maar tegelijkertijd kwamen de marges onder druk te staan door prijsconcurrentie en oplopende kosten. Daarmee blijft de winstgevendheid binnen de groep een belangrijk aandachtspunt.

KLM blijft voorzichtig

Voor de rest van 2026 houdt KLM rekening met een onzekere markt. Vooral ontwikkelingen in het Midden-Oosten kunnen gevolgen hebben voor brandstofprijzen, beschikbare luchtruimen en internationale handelsstromen. De maatschappij verwacht daarom dat flexibiliteit en kostenbeheersing belangrijk blijven. KLM richt zich de komende periode op het verbeteren van de operationele betrouwbaarheid, verdere productiviteitsverhoging en het versterken van de financiële positie. Hoewel de eerste helft van het jaar een stap vooruit betekent, benadrukt de luchtvaartmaatschappij dat er nog een lange weg te gaan is voordat sprake is van een structureel gezonde financiële basis.