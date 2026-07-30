KLM over grenscontrole Schiphol: ‘Passagiers missen overstap’

KLM-topvrouw Marjan Rintel waarschuwt dat het nieuwe Europese Entry/Exit System (EES) voor problemen zorgt op Schiphol. Volgens haar hebben passagiers al te maken gehad met lange wachtrijen en gemiste aansluitingen door de invoering van het digitale grenscontrolesysteem. ‘We hebben veel problemen gehad met het EES-systeem, waaronder gemiste overstappen en wachtrijen die konden oplopen tot drie uur’, zei Rintel in antwoord op een vraag tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers.

KLM ziet problemen door traag EES-systeem

Volgens Rintel ligt het probleem bij de snelheid en werking van de software achter het Europese systeem. ‘We moeten ervoor zorgen dat de snelheid van de software van Nederland en de Europese Unie wordt verbeterd, zodat klanten geen problemen ervaren bij het binnenkomen of overstappen op Schiphol’, aldus de KLM-topvrouw. Het EES-systeem moet uiteindelijk zorgen voor een volledig digitale registratie van reizigers van buiten de Europese Unie, maar de invoering verloopt op verschillende luchthavens moeizaam. Vooral bij drukke momenten leidt de extra registratiehandeling tot langere verwerkingstijden en vertragingen bij de grenscontrole.

Schiphol vreest drukte

Ook Schiphol heeft eerder gewaarschuwd voor de gevolgen van het nieuwe systeem. De luchthaven verwacht deze zomer de drukste periode sinds de coronapandemie, met piekdagen waarop ongeveer 230.000 reizigers gebruikmaken van de luchthaven. Vooral de grenscontrole voor reizigers van buiten de Europese Unie vormt daarbij een grote uitdaging. Het EES-proces duurt volgens Schiphol momenteel aanzienlijk langer dan een reguliere paspoortcontrole. Waar een normale controle relatief snel verloopt, kost de nieuwe registratie per reiziger extra tijd door het vastleggen van onder meer biometrische gegevens. Tijdens piekmomenten kan dit volgens de luchthaven leiden tot lange wachtrijen.

Probleem ligt bij Europees systeem

Hoewel de gevolgen zichtbaar worden op Schiphol, benadrukken zowel de luchthaven als KLM dat het probleem voortkomt uit de invoering van het Europese systeem zelf. Schiphol is afhankelijk van de werking van het EES-platform en de manier waarop dit door Europese en nationale instanties wordt ingericht. De luchthaven heeft eerder aangegeven dat het systeem operationeel risico’s met zich meebrengt en pleitte voor een mogelijke noodprocedure wanneer de grenscontroles vastlopen. Daarbij is samenwerking nodig tussen onder meer de Europese Unie, de Nederlandse overheid en de Koninklijke Marechaussee.

Risico voor hubfunctie Schiphol

Voor KLM is een goed werkende grenscontrole essentieel vanwege de rol van Schiphol als internationale overstapluchthaven. Veel passagiers gebruiken de luchthaven om over te stappen tussen Europese en intercontinentale vluchten. Wanneer reizigers uren moeten wachten bij de grenscontrole, kunnen aansluitende vluchten worden gemist en komt de betrouwbaarheid van het netwerk onder druk te staan. Rintel benadrukt daarom dat snelheid en stabiliteit van het systeem snel moeten verbeteren, zodat passagiers zonder problemen via Schiphol kunnen reizen.