Nederlandse airline blijft vliegen op belangrijke route: ‘Zeer trots’

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij AIS Airlines blijft langer vliegen op een belangrijke regionale route in Schotland. De maatschappij, gevestigd op Lelystad Airport, heeft het contract voor de route tussen Wick en Aberdeen met een jaar verlengd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de samenwerking daarna nog vier jaar voort te zetten.

Essentiële verbinding in Schotland

De route vervult een belangrijke rol voor het noorden van Schotland. De verbinding zorgt ervoor dat inwoners, bedrijven en overheidsinstanties toegang houden tot een snelle vliegverbinding tussen beide regio’s. AIS Airlines voert de dagelijkse vluchten uit in het kader van een zogenoemde Public Service Obligation (PSO), waarbij overheden routes subsidiëren die maatschappelijk en economisch van belang zijn. Met de verlenging blijft de Lelystadse luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie op de route. De maatschappij zet hiervoor haar Jetstream 32-vloot in.

Groeiambities binnen regionale luchtvaart

De contractverlenging past binnen de bredere groeiplannen van AIS Airlines. De maatschappij verwacht haar regionale netwerk de komende jaren verder uit te kunnen breiden. De vraag naar verbindingen tussen kleinere regio’s blijft volgens de airline een belangrijk onderdeel van de markt. Naast de uitbreiding van de vliegactiviteiten kijkt AIS Airlines ook naar de toekomstige personeelsbehoefte. Binnen de AIS Group, waar naast de airline ook AIS Flight Academy onder valt, worden nieuwe verkeersvliegers opgeleid. Door de combinatie van vliegopleiding en een eigen luchtvaartmaatschappij wil de organisatie studenten een directe route bieden richting een baan als piloot.

Samenwerking met Air Charter Scotland

CEO Arend van der Meer noemt de verlenging een belangrijke erkenning voor de organisatie. ‘Wij zijn zeer trots dat onze opdrachtgever en de overheid opnieuw het vertrouwen in AIS Airlines uitspreekt’, zegt hij. De samenwerking met Air Charter Scotland vormt volgens hem een belangrijk onderdeel van de regionale activiteiten van de maatschappij. De Nederlandse airline richt zich naast regionale lijndiensten ook op ACMI-operaties en chartervluchten. Daarbij verhuurt de maatschappij onder meer vliegtuigen inclusief bemanning aan andere luchtvaartmaatschappijen.