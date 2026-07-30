Nieuw vliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht trekt veel aandacht

De eerste nieuwe PC-7 MKX voor de Koninklijke Luchtmacht heeft voor het eerst de motor gestart. Daarmee is opnieuw een belangrijke mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van het nieuwe lesvliegtuig. De Zwitserse fabrikant Pilatus deelde beelden van het moment waar het toestel voor het eerst echt tot leven komt. De video trekt veel bekijks op sociale media en levert een groot aantal enthousiaste reacties op.

Belangrijke stap richting eerste vlucht

Pilatus noemt het moment een cruciale stap in het ontwikkelingsproces. ‘De allereerste engine run van een gloednieuwe PC-7 MKX voor de Koninklijke Luchtmacht markeert een belangrijke stap op de weg van productie naar de eerste vlucht’, aldus de fabrikant. Na de assemblage en uitgebreide systeemcontroles is het voor het eerst starten van de turbopropmotor een van de belangrijkste technische mijlpalen. Het bevestigt dat de verschillende systemen correct samenwerken en brengt het toestel weer een stap dichter bij de eerste testvlucht. De Koninklijke Luchtmacht ontvangt uiteindelijk acht PC-7 MKX-lesvliegtuigen als opvolger van de huidige PC-7-vloot.

Compleet nieuw opleidingsconcept

Hoewel de PC-7 MKX het meest zichtbare onderdeel is van de vernieuwing, draait het nieuwe opleidingstraject volgens Defensie om veel meer dan alleen een nieuw vliegtuig. De nieuwe toestellen maken deel uit van een compleet nieuw opleidingsconcept waarin simulatoren, virtual reality en digitale leermiddelen een centrale rol spelen. ‘Het is geen vervanging van een vliegtuig, maar vervanging van de complete opleidingscapaciteit’, zegt projectmanager luitenant-kolonel Nico van het Commando Materieel en IT (COMMIT) in een magazine van Defensie. Volgens hem is het vliegtuig slechts één onderdeel van een veel grotere leeromgeving. Naast de acht PC-7 MKX-toestellen komen er vier simulatoren, XR-apparatuur (Extended Reality) en moderne softwaretoepassingen die samen één geïntegreerd trainingssysteem vormen.

Digitale cockpit

De nieuwe PC-7 MKX bouwt voort op het succesvolle ontwerp van de bestaande PC-7, maar is technisch volledig vernieuwd. Hoewel het toestel aan de buitenkant herkenbaar blijft, is de cockpit volledig gemoderniseerd en softwaregedreven. ‘In plaats van allemaal losse klokjes hebben we nu één grote digitale wereld’, zegt Nico. De cockpit beschikt over grote digitale schermen die door computers worden aangestuurd. Daardoor kan het toestel flexibeler worden aangepast aan verschillende leerdoelen en sluit het beter aan bij moderne gevechtsvliegtuigen. De vernieuwing is volgens Defensie noodzakelijk omdat toekomstige militaire vliegers moeten worden voorbereid op een steeds complexere operationele omgeving.

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Eerste Nederlandse PC-7 MKX in 2027

Nederland is de eerste klant van het nieuwe PC-7 MKX-trainingssysteem. De toestellen worden gebouwd door Pilatus in Zwitserland, waar ook alle vliegtuigen volledig worden geassembleerd. Na de eerste testfase volgen certificatie, vliegtesten en de opleiding van instructeurs en technici. Volgens de huidige planning worden de eerste toestellen in mei 2027 in Nederland verwacht. In september 2027 moeten alle vliegtuigen, simulatoren en ondersteunende systemen operationeel zijn. Met de introductie van de PC-7 MKX wil de Koninklijke Luchtmacht militaire vliegers beter voorbereiden op de toekomst. De combinatie van een modern vliegtuig, digitale technologie en een compleet nieuw opleidingsconcept moet zorgen voor een efficiëntere en toekomstbestendige vliegeropleiding.