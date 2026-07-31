7 maanden aan de grond: Airbus A350 vliegt weer

Het was een groot gemis voor Japan Airlines: een Airbus A350-1000 stond zeven maanden aan de grond op de luchthaven van New York JFK. Inmiddels voert het toestel zijn eerste vluchten weer uit.

Wat een routine retourvlucht had moeten zijn, liep uit op een deceptie voor de Japanse luchtvaartmaatschappij. Op woensdag 3 december 2025 voerde een Japan Airlines Airbus A350-1000, met registratie JA10WJ, een vlucht uit van Tokio Haneda naar New York JFK. Na een reis van 11 uur en 30 minuten landde het toestel op de Amerikaanse luchthaven.

Het incident

Tijdens een reguliere onderhoudsbeurt ging het mis. Een geleasde Airbus A330 van de Israëlische luchtvaartmaatschappij Arkia botste tegen de Japan Airlines-A350 terwijl deze naar zijn positie werd gesleept. Bij het incident raakte de rechtervleugel van de A330 de linkerzijde van de cockpit van de A350. Daarbij raakten het cockpitraam en een groot deel van de instapdeur beschadigd. Het vliegtuig kon niet meer vliegen.

Uitstel

Oorspronkelijk dacht JAL dat de schade meeviel en dat slechts een paar vluchten geannuleerd moesten worden. Al gauw bleek echter dat de schade veel erger was dan aanvankelijk werd gedacht. Op 17 december werden daarom nog veel meer vluchten geschrapt. Vervolgens stond het toestel zeven maanden aan de grond op de luchthaven van New York JFK, terwijl talloze andere A350-vluchten de luchthaven aandeden.

Het gemis woog zwaar voor de Japanse luchtvaartmaatschappij, die over een relatief kleine A350-1000-vloot beschikt. De maatschappij bezit momenteel slechts elf exemplaren van dit type, en de JA10WJ is een vrij nieuw toestel dat pas sinds de zomer van 2025 bij de airline vliegt. De A350-1000’s worden ingezet op verre internationale routes, terwijl de zeventien A350-900’s voornamelijk op binnenlandse en korte internationale vluchten te vinden zijn.

Hoop aan de horizon

Op 29 juli gloorde er ineens hoop aan de horizon. De A350 voerde plotseling een testvlucht uit vanaf de Amerikaanse luchthaven. Deze vond plaats boven de staten New York, Pennsylvania, Ohio en West Virginia. De testvlucht bleek dermate succesvol dat de Japanse luchtvaartmaatschappij het toestel een dag later liet terugkeren naar Tokio. Daar komt het toestel naar verwachting tegen het eind van de dag aan.