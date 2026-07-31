China voert testvluchten uit met nieuwste vliegtuig

In de lucht boven Shanghai was afgelopen week een nieuw vliegtuig te zien. Voor het eerst voerde de Chinese vliegtuigbouwer COMAC testvluchten uit met zijn nieuwste model: een aangepaste versie van de C919.

Hoewel de C919 in Europa en de Verenigde Staten nog altijd niet is gecertificeerd, gaan de Chinezen volop door met de ontwikkeling van hun eigen narrowbody. Luchtvaartmaatschappijen in China hebben talloze orders uitstaan voor het middelgrote vliegtuig en zetten het in op een steeds groter deel van hun netwerk. Air China vliegt met de C919 inmiddels ook naar het buitenland.

Het nieuwste model

Het nieuwste model van COMAC, de C919-600, is specifiek bedoeld voor vluchten op grote hoogte. Deze afgeleide van het basisexemplaar is aanzienlijk kleiner dan de originele C919. Door zes wandpanelen te verwijderen verbeterde COMAC de prestaties van zijn narrowbody op grote hoogtes. Aan boord is ruimte voor slechts 140 tot 160 passagiers.

Testvluchten

Het toestel steeg woensdag voor het eerst op. Vanaf de luchthaven van Shanghai Pudong vertrok het om 07:59 uur lokale tijd. Uit de vluchtgegevens van Flightradar24 valt op te maken dat de nieuwste COMAC rondcirkelde voor de kust van Shanghai en in het gebied net ten noorden van de stad.

De vluchten vonden plaats op een relatief lage hoogte van 22.000 voet, ongeveer 6,7 kilometer. Daaruit valt op te maken dat de Chinese vliegtuigbouwer vooral de basiscapaciteiten van de C919-600 testte en dat de testen op grote hoogte later zullen volgen. Na een vlucht van ongeveer twee uur stond het toestel om 09:58 uur weer op de grond.

©Flightradar24

Één klant

Momenteel heeft het nieuwste vliegtuig van COMAC slechts één klant weten te werven. Xizang Airlines (voorheen Tibet Airlines – Xizang is de Chinese naam voor Tibet) bestelde veertig exemplaren van het toestel en heeft een grote invloed gehad op het ontwerp. Mogelijk volgen andere klanten op een later moment, maar het toestel blijft zeer waarschijnlijk een nicheproduct vanwege het gespecialiseerde ontwerp.