Crash Su-57: Hackte Oekraïne het Russische luchtafweergeschut?

Vorige week stortte een Russische Su-57 neer in de omgeving van Moskou. De crash van hun nieuwste straaljager werd door de Russische autoriteiten afgedaan als een technisch mankement. Nu lijkt de vork echter anders in de steel te zitten.

Het was een pijnlijk verlies voor het Russische leger. Van hun nieuwste generatie stealth-straaljagers hebben de Russen slechts een aantal dozijnen gebouwd, waardoor een crash zwaar weegt. Volgens de Russische autoriteiten was het neerstorten van de Su-57 te wijten aan een technisch mankement. De piloot van de straaljager had zichzelf met de schietstoel in veiligheid weten te brengen.

Een eigen luchtafweergeschut?

Ten tijde van de crash meldde een Russische blogger, Vladimir Romanov, dat het gevechtsvliegtuig was neergeschoten. Volgens hem zorgde het eigen luchtafweergeschut ervoor dat de machine naar de grond stortte. Hij leverde destijds geen bewijs voor zijn beweringen, maar achtte het wel aannemelijk, gezien de hoge mate van bescherming die Moskou geniet tegen Oekraïense drone-aanvallen.

Een opzettelijke actie?

Wat Romanov waarschijnlijk niet voor mogelijk hield, was dat het luchtafweergeschut de Su-57 met opzet neerhaalde. Volgens de OSINT-groep InformNapalm, die goed verbonden is met de Oekraïense inlichtingendiensten, was de crash geen ongeluk. Zij beweren dat Oekraïense hackers achter het neerhalen van de straaljager zitten.

InformNapalm meldt dat de Oekraïense strijdkrachten tijdens de operatie inlichtingen en cyberaanvallen met elkaar combineerden. Daardoor vonden de Oekraïeners een kwetsbaarheid in het luchtverdedigingssysteem van Moskou, nadat de Russen het netwerk recentelijk hadden gekalibreerd. Dit gebeurde om beter weerstand te bieden tegen de langeafstandsdrones uit Oekraïne.

Door de hackpoging slaagden de Oekraïeners erin het luchtafweergeschut van Moskou zo af te stellen dat het achter Russische straaljagers aan ging. Op die manier zou de Su-57 van de Russische luchtmacht zijn neergeschoten, aldus InformNapalm. De berichten zijn niet onafhankelijk te bevestigen.

Onjuist, volgens Rusland

Volgens de Russische autoriteiten zijn deze beweringen onjuist, en zij wijzen deze daarom resoluut af. De crash is volgens het Kremlin simpelweg het gevolg van een technisch mankement aan de Su-57. De piloot zou zichzelf met de schietstoel in veiligheid hebben gebracht. Toch is het neerstorten van Ruslands modernste straaljager op eigen grondgebied een grote dreun voor de Russische strijdkrachten.