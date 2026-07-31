EasyJet vindt bijzondere oplossing voor ’teddybeer’

Niet alleen koffers raken soms kwijt tijdens het reizen; voor gezinnen kan het nog erger zijn als de geliefde teddybeer of het knuffelkonijn verdwijnt. EasyJet heeft een opmerkelijke oplossing voor deze knuffels gevonden.

Het maakt niet uit wat voor dier het is, een knuffel is onvervangbaar voor zijn eigenaar. Voor een kind maakt het vaak niet uit wat er gebeurt, zolang de knuffel maar binnen bereik is. Toch komt het regelmatig voor dat kinderen een diertje kwijtraken, zeker als zij op vakantie in het buitenland zijn. Om dat te voorkomen komt easyJet met een speciale teddybeer-“AirTag”.

De Britse prijsvechter werkt samen met Life360 om gezinnen die deze zomer met easyJet of easyJet Holidays reizen, gratis ‘Teddy Trackers’ voor knuffels aan te bieden op enkele Britse luchthavens. Deze kleine speurapparaatjes kunnen aan de knuffel worden vastgemaakt, zodat de eigenaar de actuele locatie van het knuffeltje via de Life360-app kan volgen.

Veel knuffels op vakantie

Voorafgaand aan de actie voerde easyJet een enquête uit onder Britse ouders. Daaruit bleek dat bijna vier op de vijf gezinnen de favoriete knuffel van de kinderen meeneemt op vakantie. Tegelijkertijd gaf 87 procent van de ouders aan te vrezen voor een mogelijk verlies van de knuffel tijdens het reizen. Bijna tweederde meldde zelfs dat hun kind al eens knuffel was kwijtgeraakt tijdens de vakantie.

De enquête benadrukt ook hoe belangrijk knuffels zijn. Een derde van de ouders beschouwt de favoriete knuffel van hun kind als een familielid, en bij bijna 40 procent staat deze regelmatig op familiefoto’s. Ook bleek dat wanneer een knuffel verloren gaat, meer dan de helft van de ouders zelfs hun vakantieplannen verandert om ernaar te zoeken.

Easyjet komt helpen

Easyjet wijst erop dat luchtvaartmaatschappijen en hotelmedewerkers regelmatig helpen om vermiste knuffels weer bij hun kleine eigenaren te brengen. Maar om het eerste verdriet te voorkomen, geeft easyJet komende zomer gratis Teddy Trackers weg bij de incheckbalies op de luchthaven van Londen Gatwick, Manchester, Edinburgh en Belfast. De actie loopt vanaf 31 juli en duurt zolang de voorraad strekt.