F-35 crasht vlak voor landing, piloot weet zich te redden

Een F-35 van het Amerikaanse marinierskorps is vrijdag neergestort bij vliegbasis Miramar in Californië. De F-35-piloot wist zich vlak voor de crash met zijn schietstoel in veiligheid te brengen en raakte slechts lichtgewond. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

F-35 verongelukte kort voor landing

Het toestel stortte kort voor de landing neer in de directe omgeving van de basis bij San Diego. Op beelden van lokale media is te zien hoe een grote zwarte rookpluim opstijgt vanaf de crashlocatie, terwijl brandweerlieden het wrak met blusschuim bestrijden. Door de impact ontstond bovendien een kleine brand, die snel onder controle werd gebracht.

‘We kunnen bevestigen dat zich een incident heeft voorgedaan met een F-35B van het marinierskorps in de omgeving van MCAS Miramar’, vertelt een woordvoerder van de militaire vliegbasis. ‘De piloot heeft zich met de schietstoel in veiligheid gebracht, is opgevangen en is onderweg naar het ziekenhuis.’ De oorzaak van de crash van de F-35 is nog onbekend. De Amerikaanse marine is een uitgebreid onderzoek begonnen naar de toedracht.

BREAKING: Emergency crews are responding to an aircraft mishap appearing to involve an F-35 at Marine Corps Air Station Miramar in San Diego after the incident was reported earlier this morning.+



Authorities have not released details about what happened, and it remains unclear… pic.twitter.com/PqTBisE7Jo— Fox News (@FoxNews) July 31, 2026

Bekende vliegbasis

De F-35 verongelukte vlakbij Marine Corps Air Station (MCAS) Miramar, een vliegbasis die wereldwijd bekend werd dankzij de film Top Gun uit 1986. Destijds was hier de beroemde Navy Fighter Weapons School gevestigd, beter bekend als ‘Top Gun’, waar Amerikaanse marinepiloten werden opgeleid in geavanceerde luchtgevechtstechnieken. In 1996 verhuisde de school naar Naval Air Station Fallon in de staat Nevada. Miramar is echter nog altijd een belangrijke militaire vliegbasis en is nu de thuisbasis van verschillende eenheden van de Amerikaanse Marine Corps, waaronder F-35B-squadrons.