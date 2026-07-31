KLM wil Airbus A350 langer inzetten dan gepland

Donderdag presenteerde Air France-KLM de halfjaarcijfers van 2026. Daaruit blijkt dat het concern stappen in de goede richting zet, maar nog niet is waar het wil zijn. Om toch een stap vooruit te komen, past het bedrijf een slim boekhoudkundig trucje toe.

Air France-KLM moderniseert vloot

De laatste jaren zijn de vloten van Air France en KLM flink gemoderniseerd, en het proces is nog steeds gaande. Halverwege de jaren ’10 deden de Airbus A350 en de Boeing 787 Dreamliner hun intrede in het Frans-Nederlandse bedrijf, momenteel verwelkomen Parijs en Amsterdam nieuwe Airbus A320/A321neo’s, en vanaf eind augustus vliegt ook de A350-900 in de vloot van KLM.

De grootschalige modernisering kost Air France-KLM veel geld, hoewel het aan de achterkant ook weer wat oplevert in lagere brandstofkosten. Alle bestelde vliegtuigen moeten betaald worden en in de boekhouding meegenomen worden. Het is een enorme kostenpost van miljarden euro’s. Om de financiële pijn enigszins te verlichten, komt Air France-KLM nu met een boekhoudkundige ingreep.

25 jaar

Uit de halfjaarcijfers van 2026 blijkt dat Air France en KLM van plan zijn langer aan hun gloednieuwe Airbussen en Boeings vast te houden dan oorspronkelijk gepland. In plaats van de twintig jaar waar het Frans-Nederlandse bedrijf momenteel mee werkt, zetten de airlines hun toestellen voor zeker 25 jaar in. Volgens het concern reflecteert dit de realiteit beter.

‘Gedurende de eerste helft van 2026 besloot de Groep de afschrijvingsperiode van haar Airbus A350, Airbus A320/A321neo en Boeing 787 (enkel KLM) te verlengen van 20 tot 25 jaar, ervan uitgaande dat dit beter de meest waarschijnlijke gebruiksperiode van deze vliegtuigen reflecteert. Het levert direct een vermindering op van de afschrijvingskosten van €24 miljoen in de periode tot 30 juni 2026.’

Minder geld

De verlenging van de afschrijvingsperiode is een slim trucje, aangezien het bedrijf per kwartaal minder geld hoeft af te schrijven op de vliegtuigen. KLM behaalde in het eerste halfjaar van 2026 een omzet van €6,9 miljard, een stijging van acht procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. ‘Beter, maar onvoldoende voor de lange termijn’, stelt KLM. Bovendien waarschuwt de maatschappij dat verdere maatregelen noodzakelijk blijven om de financiële basis op langere termijn te versterken.