Topman KLM-partnermaatschappij vertrekt na vier maanden

Slechts vier maanden geleden trad Axel Schefe aan als technisch directeur bij German Airways. Toch neemt de Duitse luchtvaartmaatschappij, die nauw samenwerkt met KLM, nu alweer afscheid van haar directeur.

Op 1 april benoemde het bestuur van German Airways de voormalige Marabu Airlines-CEO Axel Schefe tot technisch directeur bij de luchtvaartmaatschappij. In het persbericht prees de airline Schefe om zijn technische kennis en hoopte te kunnen steunen op zijn ervaring in het combineren van ‘strategisch management’ en ‘operationele implementatie’.

Maar nog voordat de samenwerking tot bloei kon komen, vertrekt de Duitser alweer bij de luchtvaartmaatschappij. Dat meldt aeroTELEGRAPH op basis van zijn LinkedIn-profiel en anonieme bronnen. Noch Schefe, noch German Airways hebben zich tot nu toe uitgelaten over het vertrek van de technisch directeur.

Samenwerking

German Airways is een Duitse ACMI-luchtvaartmaatschappij (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) met een vloot van negen Embraer ERJ-190’s. De maatschappij zet haar vliegtuigen onder meer in voor vluchten van Duitse voetbalclubs en werkt samen met grote Europese luchtvaartmaatschappijen zoals Condor en KLM Cityhopper.

Met de Nederlandse luchtvaartmaatschappij werkt German Airways al sinds de zomer van 2022 samen. De Duitse maatschappij zet enkele van haar vliegtuigen in op de operaties van KLM via een wetlease-constructie. Daarbij behouden de vliegtuigen de livery van German Airways en worden ze bemand door haar eigen crews. Op die manier vult KLM Cityhopper gaten in haar eigen rooster.

Marabu Airlines

Ook Marabu Airlines, waar Schefe voorheen werkte, is een partnermaatschappij van Condor. De twee luchtvaartmaatschappijen onderhouden sinds 2023 een nauwe codeshare-samenwerking, waarbij Marabu verantwoordelijk is voor feedervluchten. Aanvankelijk kende Marabu Airlines een roerige periode met zware vertragingen, geannuleerde vluchten en operationele chaos. Schefe wist de maatschappij destijds in rustiger vaarwater te brengen, maar vertrok begin dit jaar voor nieuwe carrièremogelijkheden.