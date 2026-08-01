Boeing 737 van Transavia keert terug met noodmelding (7700)

Een Boeing 737-800 van Transavia France heeft kort na vertrek vanuit Parijs-Orly de vlucht naar Mykonos moeten afbreken nadat de bemanning een rookgeur in de cockpit meldde. Het toestel keerde terug naar de Franse luchthaven. Tijdens de terugkeer activeerde de bemanning de noodcode squawk 7700.

Klim gestopt op 4.000 voet

Het incident vond plaats tijdens vlucht TO-3510 van Transavia France, uitgevoerd met een Boeing 737-800 met registratie F-GZHJ. Het toestel was onderweg van Parijs-Orly naar het Griekse eiland Mykonos toen de bemanning kort na vertrek besloot de klim te onderbreken. Volgens The Aviation Herald bevond het vliegtuig zich op ongeveer 4.000 voet hoogte toen de piloten besloten terug te keren naar de luchthaven van vertrek. Een passagier meldde dat de bemanning via de intercom had aangekondigd dat er een rookgeur in de cockpit was waargenomen en dat het toestel daarom zou terugkeren naar Orly. De bemanning volgde de standaardprocedures voor een mogelijke rookmelding aan boord en maakte ongeveer dertien minuten na vertrek een veilige landing op baan 06.

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Vier uur vertraging

Na de terugkeer naar Parijs-Orly werd het vliegtuig gecontroleerd door de technische dienst. Transavia France zette een vervangend toestel in om de vlucht naar Mykonos alsnog uit te voeren. Een andere Boeing 737-800, met registratie F-HUYT, nam de vlucht over en arriveerde uiteindelijk ongeveer vier uur later dan gepland op de Griekse bestemming. Het oorspronkelijke toestel bleef na het incident ongeveer 46 uur aan de grond voor inspecties en technische controles. Daarna werd het vliegtuig weer vrijgegeven voor commerciële vluchten. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van brand of een ernstig technisch probleem; de oorzaak van de waargenomen rookgeur in de cockpit is niet bekendgemaakt.