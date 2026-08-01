Marjan Rintel en de Fransen: moet KLM géén Airbussen kopen?

Dit keer: een ijzingwekkend verslag van de Eerste Goof & Goot External Expedition™ met de good old PH-WCM naar een Geheime Raketbasis vlak bij de Poolse Grens! Ja, u leest het goed. En wat moet Marjan Rintel doen om de wereld te tonen dat ze als KLM-topvrouw niet als een Hondje aan een Frans Touwtje loopt? Juist! Embraers kopen, in plaats van Airbussen.

En: waar moet je zitten in een airliner, om de meest interessante dingen te zien? Zoals de Theedoek van Wijlen Kai-Tak? En de bizarre wielen van de Fokker-27? En de stermotor van de Tri-Motor? Enne, wist u dat de Amerikanen sinds kort een ‘Nam’ F4-Phantom vliegen voor de pret, terwijl de Perzen, de Grieken, de Turken ze nog dagelijks vliegen voor het echie? Komt aan de orde. En dan: kotsen in een Cessna, hoe erg kan dat worden? En dan nog een hele geruststelling: Business Jets màken is best milieuvriendelijk, alleen het vliegen ermee niet. Is dat een opluchting of niet? Tot slot spreken Goof & Goot ook twee dingen met u af: dat redeloze/radeloze Pal-V-project gaat nu ècht gewoon stoppen, en Schiphol gaat nog voor Kerstmis 2030 helemaal, integraal, volledig & faliekant de zee in!

De podcast over luchtvaart die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

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