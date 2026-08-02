A320 staat vast op de landingsbaan: vluchten geannuleerd

Een Airbus A320 van Iberia blokkeerde de landingsbaan van Split Airport nadat het neuswiel dwars kwam te staan. Het toestel kon daardoor niet meer van de baan taxiën en moest worden weggesleept. Het incident zorgde de rest van de dag voor flinke vertragingen en meerdere geannuleerde vluchten op de populaire Kroatische vakantiebestemming.

Neuswiel draait haaks na landing

Het incident vond plaats rond 16.22 uur lokale tijd toen Iberia-vlucht IB945 vanuit Madrid landde op baan 23 van Split Airport. Kort na de landing bleek dat het neuslandingsgestel niet meer in de normale rijrichting stond. Foto’s vanaf de luchthaven tonen dat het neuswiel ongeveer 90 graden was gedraaid, waardoor het vliegtuig niet zelfstandig kon taxiën. De Airbus A320 kwam daardoor stil te staan op de landingsbaan en moest uiteindelijk door een sleepvoertuig naar het platform worden gebracht. Aan boord bevonden zich 178 inzittenden. Niemand raakte gewond en de schade aan het toestel lijkt beperkt te zijn gebleven.

Iberia Airbus A320-214 becomes disabled on the runway at Croatia's Split Airport after its nose gear stuck at 90 degrees after landing.



Inbound and outbound flights are delayed or cancelled for the remainder of the day due to the incident. pic.twitter.com/Ckmkb1zN3F — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 1, 2026

Grote gevolgen voor vliegverkeer in Split

Doordat het toestel de landingsbaan blokkeerde, ondervond het vliegverkeer op Split Airport direct hinder. Aankomende vliegtuigen moesten uitwijken, terwijl vertrekkende vluchten niet volgens planning konden vertrekken. Volgens lokale berichten leidde het incident gedurende de rest van de dag tot meerdere vertragingen en annuleringen. Split is in de zomermaanden een van de drukste luchthavens van Kroatië, waardoor een tijdelijke blokkade van de enige operationele landingsbaan al snel grote gevolgen heeft voor de vluchtuitvoering.

Oorzaak nog niet vastgesteld

Wat ervoor zorgde dat het neuslandingsgestel na de landing 90 graden verdraaide, is nog niet bekend. De betrokken Airbus A320-214, registratie EC-IZH, werd gebouwd in 2004 en is uitgerust met twee CFM56-5B4/P-motoren. Een officieel onderzoek moet uitwijzen waardoor het neuslandingsgestel defect raakte en waarom het toestel na de landing niet meer zelfstandig kon worden verplaatst.