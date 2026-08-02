Nederland investeert €290 miljoen in duurzame luchtvaart

De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven voor twee Nederlandse staatssteunregelingen met een gezamenlijk budget van 290 miljoen euro om de productie van duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF) te stimuleren. De regelingen moeten de ontwikkeling van nieuwe SAF-projecten versnellen.

Steun voor SAF-projecten

Nederland wil met twee afzonderlijke regelingen projecten ondersteunen die duurzame vliegtuigbrandstoffen produceren. Hoewel beide regelingen gebruikmaken van hetzelfde totale budget, richten ze zich op verschillende fases van projectontwikkeling. De eerste regeling biedt steun voor de productie van SAF, terwijl de tweede de kosten dekt van voorbereidende werkzaamheden, waaronder technische studies. Volgens de Europese Commissie zullen de ondersteunde projecten naar schatting jaarlijks 285 kiloton SAF produceren. Dat zou voldoende zijn voor circa 3.500 intercontinentale vluchten per jaar.

Steun noodzakelijk

Volgens de Europese Commissie is de financiële steun nodig omdat de productie van duurzame vliegtuigbrandstof nog duur is en veel investeringen vraagt. Zonder overheidssteun zouden veel bedrijven de benodigde onderzoeken en de bouw van nieuwe productiefaciliteiten niet of veel later uitvoeren. De Commissie benadrukt wel dat de steun aan strikte Europese regels moet voldoen, zodat bedrijven eerlijk blijven concurreren en de subsidies niet leiden tot oneerlijke voordelen. Omdat Nederland aan die voorwaarden voldoet, heeft Brussel de steun goedgekeurd. De Commissie verwacht bovendien dat de regelingen bijdragen aan een lagere CO₂-uitstoot en de verduurzaming van de luchtvaart versnellen.

Onderdeel van Europese plannen

De Nederlandse subsidie past binnen een bredere Europese strategie om de industrie en de luchtvaart te verduurzamen. De Europese Unie wil dat er de komende jaren veel meer duurzame brandstoffen worden geproduceerd en gebruikt, zodat de afhankelijkheid van fossiele kerosine afneemt. Daarom zijn er doelstellingen vastgesteld voor meer hernieuwbare energie en strengere duurzaamheidseisen voor alternatieve brandstoffen zoals geavanceerde bio-SAF en synthetische e-SAF. Met de goedkeuring van de Nederlandse regeling hoopt de Europese Commissie dat nieuwe productiefabrieken sneller van de grond komen en duurzame vliegtuigbrandstof op grotere schaal beschikbaar wordt.

Nederland investeert in SAF

Los van de nieuwe Europese goedkeuring werd eerder bekend dat KLM en SkyNRG officieel zijn gestart met de bouw van de eerste Nederlandse fabriek die volledig is gericht op de productie van SAF. De fabriek in Delfzijl moet vanaf 2028 de eerste volumes produceren. KLM heeft zich gecommitteerd aan de afname van minimaal 75.000 ton SAF per jaar, goed voor 75 procent van de verwachte productie. Volgens de luchtvaartmaatschappij vertegenwoordigt dat een verduurzamingscommitment van bijna 3 miljard euro. KLM noemt de fabriek een belangrijke stap in de verdere opschaling van de SAF-productie in Nederland.