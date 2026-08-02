Nederlandse PC-7-vloot bereikt mijlpaal: ‘100.000 sorties’

De Nederlandse vloot van de Pilatus PC-7 heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Sinds de introductie van het lesvliegtuig in 1989 zijn inmiddels meer dan 100.000 trainingsvluchten uitgevoerd. Tegelijkertijd bereidt Defensie zich voor op de komst van een nieuwe generatie lesvliegtuigen, die vanaf 2027 de huidige vloot zal vervangen.

Bijna veertig jaar de basis

De PC-7 MK1 vormt al sinds 1989 de ruggengraat van de elementaire militaire vliegeropleiding bij het 131 Elementaire Militaire Vliegeropleiding (EMVO) Squadron. Vrijwel iedere Nederlandse militaire vlieger zette zijn of haar eerste stappen in de cockpit van dit turboprop-lesvliegtuig voordat de opleiding werd voortgezet op geavanceerdere toestellen of helikopters. ‘De PC-7-vloot heeft inmiddels meer dan 100.000 sorties uitgevoerd. Een sortie is een afzonderlijke vlucht, van start tot landing’, meldt de Koninklijke Luchtmacht.

Mijlpaal dankzij gezamenlijke inzet

Volgens Defensie is het bereiken van de 100.000e sortie het resultaat van jarenlang veilig opereren en intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines. Niet alleen de leerling-vliegers en instructeurs leverden een bijdrage aan deze prestatie, maar ook technici, planners en ondersteunend personeel die ervoor zorgen dat de lesvliegtuigen dagelijks veilig en betrouwbaar kunnen worden ingezet. Door zorgvuldig onderhoud en een hoge beschikbaarheid van de vloot kon de PC-7 gedurende tientallen jaren een stabiele basis vormen voor de Nederlandse militaire vliegeropleiding.

Vervanging door de PC-7 MKX

Vanaf 2027 moet de bestaande vloot plaatsmaken voor de nieuwe PC-7 MKX, die onderdeel wordt van een volledig geïntegreerde opleidingsomgeving. Naast het nieuwe lesvliegtuig zullen ook simulatoren, virtual reality en digitale leermiddelen een centrale rol spelen in de opleiding, waardoor leerlingen een persoonlijker en efficiënter leertraject kunnen volgen dat beter aansluit op de eisen van moderne militaire vervolgopleidingen.