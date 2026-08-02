Rusland maakt miljarden vrij voor eigen vliegtuigbouw

Rusland verhoogt de financiële steun voor de ontwikkeling van eigen vliegtuigen. De regering heeft extra middelen vrijgemaakt voor de productie van de Yakovlev MC-21 en de eerste drie Ilyushin Il-114-300 turbopropvliegtuigen. Moskou wil daarmee de afhankelijkheid van Airbus en Boeing verder terugdringen en de binnenlandse vliegtuigproductie versnellen.

Extra steun voor productie MC-21

De Russische premier Mikhail Mishustin maakte eind juli bekend dat de financiering voor de verdere productie van de MC-21 officieel is veiliggesteld. Volgens Russische staatsmedia bevinden zich momenteel achttien exemplaren van de MC-21-310 in verschillende productiefases bij de Yakovlev-fabriek in Irkoetsk. De extra overheidssteun moet voorkomen dat de productielijn stilvalt en ervoor zorgen dat de geplande leveringen tot 2035 kunnen worden uitgevoerd. Launch customer Aeroflot wacht volgens ch-aviation op in totaal 198 MC-21-310’s.

De Russische regering ziet het toestel als een belangrijk onderdeel van de strategie om een eigen alternatief te ontwikkelen voor westerse vliegtuigen zoals de Airbus A320neo en Boeing 737 MAX. De MC-21-310 wordt volgens Moskou volledig opgebouwd uit Russische onderdelen en maakt gebruik van binnenlandse systemen, waaronder de PD-14-motor die in Rusland is ontwikkeld.

Sancties versnellen Russische focus

De Russische luchtvaartindustrie kreeg na de invasie van Oekraïne in 2022 te maken met zware gevolgen door westerse sancties. Eerder deze maand bezocht Vladimir Putin de fabriek in Irkoetsk om de voortgang van de MC-21-productie te bekijken. De certificering van de MC-21-310 moet naar verwachting in juni 2027 worden afgerond. Daarnaast werkt Rusland aan een kleinere variant, de MC-21-210. Moskou heeft als doel om de productiecapaciteit verder op te voeren en vanaf 2032 jaarlijks 36 MC-21-vliegtuigen te bouwen.

Investering in eerste Il-114-300’s

Naast de steun voor de MC-21 krijgt ook de regionale vliegtuigbouw extra financiering. De Russische overheid stelt omgerekend ongeveer 32,8 miljoen dollar beschikbaar voor de voltooiing van de eerste drie productie-exemplaren van de Ilyushin Il-114-300. Het toestel wordt ontwikkeld door Ilyushin, onderdeel van staatsbedrijf United Aircraft Corporation (UAC) binnen Rostec. De turboprop kan maximaal 68 passagiers vervoeren en heeft een bereik van iets meer dan 1.000 nautische mijl. De eerste drie vliegtuigen worden geleverd aan Arkhangelsk Aviation Enterprise, een regionale luchtvaartmaatschappij in het noorden van Rusland. De Il-114-300 kreeg in juni 2026 zijn typecertificaat.

Rusland wil minder afhankelijk

Met de investeringen probeert Rusland een eigen keten voor commerciële vliegtuigproductie op te bouwen. Hoewel de MC-21 en Il-114-300 belangrijke symbolische projecten zijn voor de Russische luchtvaartambities, staan de programma’s voor grote uitdagingen. De productiecapaciteit blijft voorlopig beperkt en het ontwikkelen van een volledige binnenlandse toeleveringsketen voor moderne vliegtuigen kost veel tijd en geld. Toch ziet Moskou de projecten als strategisch noodzakelijk. Door de productie van eigen vliegtuigen uit te breiden, wil Rusland de komende jaren minder afhankelijk worden van buitenlandse fabrikanten en een zelfstandiger luchtvaartsysteem creëren.