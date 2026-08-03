Blue Pixl Media neemt Up in the Sky over

Blue Pixl Media heeft Up in the Sky, het grootste onafhankelijke online luchtvaartplatform van Nederland, per 1 augustus overgenomen. Met de overname breidt de mediagroep haar portfolio verder uit met een toonaangevend platform voor luchtvaartnieuws, achtergrondverhalen en analyses. Up in the Sky behoudt zijn eigen identiteit, naam en redactie. Tegelijkertijd krijgt het platform toegang tot de technische infrastructuur, commerciële expertise en de gezamenlijke kennis van Blue Pixl Media.

Up in the Sky is uitgegroeid tot dé online bestemming voor luchtvaartnieuws in Nederland. Het platform bereikt maandelijks meer dan 1 miljoen bezoekers met het laatste nieuws, achtergrondverhalen, analyses, interviews, columns en reportages over de commerciële en militaire luchtvaart, politiek en internationale ontwikkelingen in de sector. Tot de grote groep vaste lezers behoren luchtvaartprofessionals, frequente reizigers en luchtvaartliefhebbers.

Voor Blue Pixl Media past de overname binnen de strategie om sterke nichemerken verder te laten groeien met behulp van een schaalbare technische infrastructuur, datagedreven distributie en commerciële ondersteuning. De bestaande redactionele identiteit van Up in the Sky blijft daarbij behouden.

Investeren in verdere groei

De komende periode wordt geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het platform. Daarbij ligt de focus op technische optimalisatie, performance, nieuwe contentformats en een verdere uitbreiding van het commerciële aanbod. Ook wordt gekeken naar nieuwe verdienmodellen en samenwerkingen die aansluiten bij de luchtvaartsector.

Leander Vogels, Managing Director van Blue Pixl Media:

‘Up in the Sky heeft een enorm potentieel. Door onze kennis op het gebied van techniek, SEO, distributie en digital publishing te combineren met de expertise van het bestaande team, kunnen we het platform de komende jaren verder laten groeien. We willen investeren in nieuwe mogelijkheden voor zowel lezers als adverteerders, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de journalistiek.’

Jan Boerboom, Managing Director van Blue Pixl Media:

‘Up in the Sky is al jaren een begrip binnen de Nederlandse luchtvaart. Sytse, Florimond en het team hebben een sterk platform met een herkenbare positie in de markt opgebouwd. Met deze overname voegen we een sterk en toonaangevend mediamerk toe aan onze portfolio. We kijken ernaar uit om samen verder te bouwen aan de toekomst van het platform, met behoud van de identiteit die Up in the Sky zo succesvol heeft gemaakt.’

Sterk merk met een loyale community

Met de overname wil Blue Pixl Media voortbouwen op het fundament dat de afgelopen jaren is gelegd. Up in the Sky behoudt zijn onafhankelijke redactionele karakter en blijft zich richten op kwalitatieve journalistiek over de luchtvaartsector.

Door de aansluiting bij Blue Pixl Media krijgt het platform de beschikking over een bredere technische organisatie, commerciële ondersteuning en de kennis die de mediagroep de afgelopen jaren heeft opgebouwd met de ontwikkeling van verschillende digitale mediamerken in Nederland en België. Blue Pixl Media is onder meer uitgever van TW, TechPulse, TechRadar Benelux, Clickx, Shoot en 4Gamers.

Logische volgende stap

Voor de voormalige eigenaren markeert de overname een nieuw hoofdstuk voor Up in the Sky. Zij zien in Blue Pixl Media de juiste partij om het platform verder uit te bouwen.

Sytse Sijbesma:

‘Up in the Sky is de afgelopen jaren hard gegroeid, van een nieuwssite naar een echt luchtvaartplatform dat maandelijks meer dan een miljoen mensen bereikt. Met iedere dag het laatste en opmerkelijkste luchtvaartnieuws, de mooiste achtergrondverhalen, interviews, columns, een webshop en een vacatureplatform. En een fantastische redactie die dat 7 dagen per week, 365 dagen per jaar mogelijk maakt. Nu is de tijd rijp voor de volgende fase. We hebben er alle vertrouwen in dat Up in the Sky onder Blue Pixl Media haar vleugels nog verder kan uitslaan.’

Florimond de Rooy:

‘De afgelopen jaren hebben we met Up fantastische groei meegemaakt. Het was enorm bijzonder om wat ooit begon als studentenbaan te zien veranderen in een eigen bedrijf, en een platform dat niet alleen in Nederland en België, maar bijvoorbeeld ook in Suriname goed wordt gelezen. Ik kijk ernaar uit om Up in the Sky onder Blue Pixl Media verder te zien groeien.’

Over Blue Pixl Media

Blue Pixl Media is een in de Benelux actieve mediagroep met een focus op technologie, innovatie en digitale media. De groep geeft meerdere online en printtitels uit en combineert journalistieke inhoud met technische expertise en datagedreven distributie.

Over Up in the Sky

Up in the Sky is een Nederlands online platform dat zich volledig richt op de luchtvaart. Het brengt dagelijks nieuws, achtergronden, interviews en analyses over luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, vliegtuigtechnologie en de internationale luchtvaartsector. Het platform heeft een sterke positie opgebouwd onder zowel professionals als enthousiaste volgers van de luchtvaart.