Boeing 777 met motorprobleem dumpt brandstof boven zee

Een Boeing 777 van Turkish Airlines heeft vrijdag een voorzorgslanding gemaakt nadat een technisch probleem was ontstaan aan een van de motoren. Het toestel daalde af om boven zee brandstof te lozen en landde ruim anderhalf uur later veilig in Noorwegen. De vlucht liep uiteindelijk bijna veertien uur vertraging op.

Motorprobleem boven de Noord-Atlantische Oceaan

Het incident vond plaats tijdens vlucht TK11 van Istanboel naar New York JFK. De Boeing 777-300, registratie TC-JJG, was na vertrek via onder meer Boekarest, Poznań en Kopenhagen richting de Atlantische Oceaan gevlogen. Ter hoogte van de Faeröer, ongeveer 300 zeemijl ten oosten van Keflavík (IJsland), ontstond op een hoogte van 34.000 voet een technisch probleem. Volgens Turkse media betrof het de rechtermotor. De bemanning besloot daarop de oversteek af te breken en uit te wijken naar Oslo.

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Brandstof geloosd boven zee

Om veilig te kunnen landen daalde de Boeing 777 af naar ongeveer 23.000 voet en loosde de bemanning brandstof. Dat is een normale procedure omdat vliegtuigen vaak te zwaar zijn om direct te landen. Bijna twee uur nadat de bemanning had besloten om uit te wijken, landde het toestel zonder verdere problemen op baan 19R van de luchthaven van Oslo. Dit wordt door Turkish Airlines bevestigd zonder dat zij ingaat op de details.

Vervangend toestel ingezet

Turkish Airlines stuurde vervolgens een vervangende Boeing 777-300, registratie TC-JJZ, naar Oslo om de gestrande passagiers alsnog naar New York te brengen. Door de onverwachte tussenlanding arriveerde de vlucht uiteindelijk met een vertraging van bijna 14 uur op de Amerikaanse bestemming. De betrokken Boeing 777 bleef ruim 44 uur na de landing nog aan de grond in Oslo, waar technici het toestel inspecteerden om de oorzaak van het motorprobleem vast te stellen.