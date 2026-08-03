Chinese airline gaat tussen twee Europese steden vliegen

Air China gaat vanaf oktober 2026 een opvallende route uitvoeren die volledig binnen Europa ligt. De Chinese luchtvaartmaatschappij gaat passagiers vervoeren tussen Kopenhagen en Reykjavik als onderdeel van een nieuwe verbinding.

Concurrent op Europese route

Air China start op 26 oktober 2026 met een nieuwe lijndienst tussen Beijing, Kopenhagen Kastrup en Reykjavik Keflavik. Het bijzondere aan de nieuwe route is dat passagiers ook losse tickets kunnen kopen vanaf IJsland naar Kopenhagen en andersom. Daarmee wordt Air China een directe concurrent op een Europese route, ondanks dat de maatschappij uit China afkomstig is, meldt ch-aviation. De route wordt drie keer per week uitgevoerd met een Airbus A330-300. Het toestel vertrekt vanuit de Chinese hoofdstad en maakt onderweg een tussenstop in Denemarken, waarna het doorvliegt naar IJsland. Op de terugweg wordt dezelfde route gevolgd.

Bijzondere route

Het meest opvallende onderdeel van de nieuwe route is het traject tussen Kopenhagen en Reykjavik. Dat is namelijk geen vlucht van Europa naar China, maar een verbinding tussen twee Europese bestemmingen uitgevoerd door een Chinese maatschappij. Dit is mogelijk dankzij zogenoemde fifth freedom flights. Hierbij mag een luchtvaartmaatschappij passagiers vervoeren tussen twee buitenlandse landen als onderdeel van een langere internationale route. Air China mag daardoor niet alleen passagiers meenemen tussen Beijing en Europa, maar ook tussen Kopenhagen en Reykjavik. Zulke routes zijn relatief zeldzaam, omdat landen hiervoor speciale afspraken moeten maken.

Verbinding tussen China en IJsland

De nieuwe route is ook bijzonder voor IJsland. Met de komst van Air China krijgt Reykjavik een verbinding met de Chinese hoofdstad. De maatschappij richt zich daarmee waarschijnlijk op zowel toeristen als zakelijke reizigers. China is een belangrijke groeimarkt voor het IJslandse toerisme, terwijl IJsland vanwege haar natuur, noorderlicht en ligging tussen Europa en Noord-Amerika al jaren populair is bij internationale bezoekers.