Criminelen dringen luchthaven binnen en besmeuren A321neo

Twee criminelen zijn het beveiligde terrein van de luchthaven van Santiago de Chile binnengedrongen. Daar bekladden zij een bijna nieuwe Airbus A321neo van JetSmart met graffiti. Het toestel, dat minder dan een jaar oud is en nog altijd de kleuren van Wizz Air draagt, stond geparkeerd toen de daders toesloegen. Zij legden hun actie vast en deelden de beelden vervolgens zelf online.

Airbus beklad met graffiti

Op het vliegtuig verschenen onder meer de teksten ‘ro roro’ en ‘centeee’ en een kenmerkende droevige tekening van een kat. Het incident leidde tot vragen over de beveiliging van de luchthaven van Santiago. Volgens Chileense media had de laatste controle vóór de inbraak om 22.11 uur plaatsgevonden zonder bijzonderheden. Een vertegenwoordiger van de Chileense luchtvaartautoriteit DGAC meldde dat verschillende beveiligingsmaatregelen, waaronder camera’s en bewegingssensoren, niet goed werkten. Daardoor konden de indringers het terrein bereiken en bij een vliegtuig komen dat daar geparkeerd stond.

Verdachten opgepakt

Begin augustus maakte de Chileense politie (PDI) bekend dat de twee verdachten waren opgespoord en aangehouden. De graffiti op de A321neo zal verwijderd moeten worden voordat het toestel weer kan worden ingezet. JetSmart heeft nog niet bekendgemaakt wanneer het vliegtuig in gebruik genomen zal worden of wat de verdere plannen zijn.

Drie A321neo’s staan geparkeerd

De beschadigde Airbus maakt deel uit van een groep van drie A321neo’s die oorspronkelijk door Wizz Air zijn geleverd en daarna via een leasemaatschappij bij JetSmart terechtkwamen. De toestellen kregen de Chileense registraties CC-DOH, CC-DOI en CC-DOJ en werden eind 2025 naar Santiago de Chile gevlogen via onder meer Keflavik, Bangor en Panama City. Ondanks hun recente levering zijn de vliegtuigen nog niet door JetSmart ingezet en staan ze al maanden geparkeerd op een taxibaan van de luchthaven. De toestellen vallen op doordat ze nog grotendeels de Wizz Air-kleuren dragen, hoewel de logo’s van de Hongaarse luchtvaartmaatschappij inmiddels zijn verwijderd.