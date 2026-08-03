Duitse airline die namens KLM vliegt investeert in eigen vloot

German Airways heeft vijf Embraer E190’s uit haar bestaande vloot definitief overgenomen. De Duitse ACMI-luchtvaartmaatschappij, die onder meer namens KLM Cityhopper vliegt, heeft de eerder geleasede toestellen gekocht en is daarmee minder afhankelijk geworden van leaseconstructies.

Van lease naar eigendom

De aankoop maakt deel uit van een eerder aangekondigde strategie om de volledige vloot geleidelijk over te nemen. Begin dit jaar liet de directie al weten dat vijf toestellen in 2026 in eigendom zouden komen, terwijl de resterende drie toestellen in 2027 volgen. Daarmee bouwt de Duitse luchtvaartmaatschappij verder aan een stabielere vloot en wordt zij minder afhankelijk van leaseconstructies.

Volledig gericht op de Embraer E190

German Airways beschikt inmiddels over een vloot van negen Embraer E190’s en kiest bewust voor één vliegtuigtype. De maatschappij breidde haar vloot in juni nog uit met een negende toestel en ziet verdere groei vooral binnen hetzelfde type. Volgens de directie levert een uniforme vloot aanzienlijke voordelen op voor onderhoud, training van bemanningen en de dagelijkse operatie. Bovendien geldt de Embraer E190 volgens German Airways als een betrouwbaar toestel waarvan de kinderziektes al jarenlang zijn verholpen, waardoor de vliegtuigen goed aansluiten bij het ACMI-bedrijfsmodel van de maatschappij.

Belangrijke partner van KLM Cityhopper

Voor Nederlandse passagiers is German Airways vooral bekend als vaste wetleasepartner van KLM Cityhopper. Sinds de zomer van 2022 zet de Duitse maatschappij meerdere Embraer E190’s in op vluchten van KLM. Daarbij blijven de vliegtuigen in de huisstijl van German Airways vliegen en worden ze uitgevoerd door de eigen cockpit- en cabinebemanningen. Op die manier helpt de maatschappij KLM Cityhopper om capaciteitsproblemen op te vangen en het Europese netwerk volgens dienstregeling uit te voeren. Tijdens de zomermaanden vliegen doorgaans meerdere toestellen dagelijks voor KLM.