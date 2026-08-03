Oorlog tegen Boeing: Netflix komt met documentaire

Netflix brengt de veelbesproken documentaire Freefall: A Reckoning for Boeing uit. Het is een vervolg op de bekroonde Downfall: The Case Against Boeing uit 2022 en richt zich opnieuw op de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Ditmaal staan de dood van klokkenluider John Barnett, nieuwe onthullingen van Boeing-medewerkers en de voortdurende angstcultuur binnen het bedrijf centraal.

Boeing opnieuw onder druk

Met Freefall keert de voor een Oscar genomineerde documentairemaker Rory Kennedy terug naar een onderwerp dat de afgelopen jaren wereldwijd de krantenkoppen domineerde. Waar Downfall zich vooral richtte op de fatale 737 MAX-crashes en de gevolgen daarvan, gaat de nieuwe documentaire verder waar het vorige verhaal ophield.

Het verhaal onderzoekt de nasleep van de dood van voormalig Boeing-kwaliteitsmanager en klokkenluider John Barnett, die in maart 2024 overleed terwijl hij betrokken was bij een rechtszaak tegen zijn voormalige werkgever. Daarnaast laat de documentaire meerdere nieuwe klokkenluiders aan het woord. Zij beschrijven hoe zij naar eigen zeggen intern veiligheidsproblemen meldden, maar door leidinggevenden werden aangespoord deze te negeren. Volgens de makers schetst de documentaire daarmee een zorgwekkend beeld van binnenuit van een fabrikant die al jaren onder een vergrootglas ligt.

Klokkenluiders spreken over angst

De trailer laat zien hoe de verhalen van voormalige Boeing-medewerkers centraal staan. Zij beschrijven een bedrijfscultuur waarin het aankaarten van veiligheidsproblemen volgens hen grote persoonlijke gevolgen had. Meerdere klokkenluiders vertellen dat Boeing hen na het indienen van klachten intimideerde of buitensloot. Een van hen stelt dat slechte kwaliteit bij Boeing uiteindelijk mensenlevens kost, terwijl een ander zegt al jaren te hebben gewaarschuwd voor problemen die later daadwerkelijk aan het licht kwamen. De documentaire besteedt daarnaast veel aandacht aan de dood van klokkenluider John Barnett. Volgens verschillende geïnterviewden motiveerde zijn overlijden juist meer (voormalige) Boeing-medewerkers om alsnog naar buiten te treden met informatie over vermeende veiligheidsproblemen.

Incidenten vormen de rode draad

Naast de persoonlijke verhalen besteedt Freefall uitgebreid aandacht aan recente incidenten die Boeing opnieuw negatief in het nieuws brachten. Zo komt het losgeraakte deurpaneel van een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines begin 2024 uitgebreid aan bod. Ook worden opnieuw vragen gesteld over de productiekwaliteit van de Boeing 787 Dreamliner. Voormalige medewerkers verklaren dat beschadigde of afgekeurde onderdelen volgens hen jarenlang toch in vliegtuigen terechtkwamen. De documentaire presenteert deze verklaringen als onderdeel van een bredere discussie over kwaliteitscontrole, toezicht en de verantwoordelijkheid van Boeing tegenover passagiers en luchtvaartmaatschappijen.