Ruim 300 vluchten geannuleerd door grote staking

Een staking van duizenden cabineleden bij de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet heeft geleid tot grote verstoringen. Sinds de start van de actie zijn inmiddels meer dan driehonderd vluchten geannuleerd. De staking volgt na bijna elf maanden van mislukte cao-onderhandelingen.

4.400 medewerkers leggen werk neer

De cabinebemanning van WestJet is op 2 augustus 2026 officieel begonnen met een staking nadat onderhandelingen tussen de luchtvaartmaatschappij en de Canadian Union of Public Employees (CUPE) Local 8125 geen nieuw arbeidscontract opleverden. De actie omvat ongeveer 4.400 cabineleden en heeft direct gevolgen voor de operatie van WestJet. In aanloop naar de staking had de maatschappij al delen van haar Boeing 737-vloot aan de grond gehouden om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen dat passagiers of vliegtuigen op onverwachte locaties zouden stranden. Ondanks deze voorbereidingen zijn inmiddels honderden vluchten uitgevallen, waardoor duizenden reizigers met vertragingen en annuleringen te maken hebben.

Conflict

De kern van het conflict is de manier waarop cabinepersoneel wordt betaald voor werkzaamheden vóór vertrek en na aankomst van een vlucht. Volgens de vakbond voeren stewardessen en stewards belangrijke taken uit voordat het vliegtuig vertrekt en nadat het is geland, maar worden deze uren momenteel niet volledig vergoed. ‘We hebben tot het laatste moment geprobeerd een eerlijke overeenkomst te bereiken die de waarde van het werk van cabinepersoneel erkent’, zei CUPE 8125-voorzitter Alia Hussain. Volgens haar ging het voorstel van WestJet niet ver genoeg. De luchtvaartmaatschappij stelt daarentegen dat haar laatste aanbod wel degelijk voorzag in betaling voor alle werkzaamheden vóór en na de vlucht, naast een aanzienlijke salarisverhoging in het eerste jaar van de nieuwe cao.

Effect op Boeing-vloot

De staking heeft vooral gevolgen voor vluchten die worden uitgevoerd met Boeing 737- en Boeing 787-toestellen. WestJet heeft passagiers gewaarschuwd voor verstoringen binnen het netwerk en probeert de impact zoveel mogelijk te beperken. Vluchten van dochtermaatschappij WestJet Encore, die worden uitgevoerd met De Havilland Dash 8 Q400-turboprops, gaan volgens de maatschappij wel door. Ook codesharevluchten die door partnermaatschappijen worden uitgevoerd, blijven grotendeels volgens schema vliegen.