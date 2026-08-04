Brussels Airlines lijdt fors verlies: ‘Sterke tegenwind’

Brussels Airlines heeft in de eerste helft van 2026 een fors verlies geleden. Ondanks een stijging van het aantal passagiers, hogere omzet en een stabielere operatie, zag de Belgische luchtvaartmaatschappij het financiële resultaat stevig onder druk komen te staan. Hoge brandstofprijzen, de Ebola-uitbraak in Oost-Afrika en meerdere stakingen zorgden ervoor dat de maatschappij over de eerste zes maanden van het jaar een operationeel verlies van zeventig miljoen euro rapporteerde. Dat is een verslechtering van ongeveer vijftig procent ten opzichte van een jaar eerder.

Externe tegenslagen

Ondanks operationele verbeteringen kreeg Brussels Airlines te maken met een reeks externe factoren die een grote impact hadden op de winstgevendheid. De onrust in het Midden-Oosten dreef de olieprijzen op. Daar kwam in mei een Ebola-uitbraak in Oost-Afrika bovenop, waardoor de vraag naar vluchten richting de regio afnam. Ook de nationale stakingen in maart en mei legden het luchtverkeer meerdere uren grotendeels stil. Alleen al deze stakingen kostten Brussels Airlines ongeveer drie miljoen euro.

Meer passagiers en hogere omzet

Operationeel kende Brussels Airlines juist een sterke eerste jaarhelft. Tussen januari en juni vervoerde de luchtvaartmaatschappij 4,5 miljoen passagiers verdeeld over 34.200 vluchten. Daarmee groeide het aantal reizigers met acht procent, terwijl het aantal uitgevoerde vluchten met 5,5 procent toenam ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de omzet steeg met 9,5 procent. Tegelijkertijd had de maatschappij minder vertragingen en annuleringen. De zogenoemde ‘irregularity costs’, de kosten die ontstaan door operationele verstoringen, daalden per passagier met zestien procent. Daarnaast breidde Brussels Airlines het netwerk verder uit met een nieuwe bestemming en introduceerde het verbeteringen aan de Premium Economy Class.

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Zomer moet het verschil maken

Ondanks de teleurstellende cijfers blijft Brussels Airlines positief over de rest van het jaar. Chief Financial Officer Nina Öwerdieck noemt de luchtvaartmaatschappij een robuust bedrijf dat niet bang is voor een uitdaging en benadrukt dat de zomerperiode cruciaal wordt. De tegenvallende financiële resultaten zorgen er wel voor dat Brussels Airlines de groeiplannen voor 2027 deels moet bijstellen. In overleg met Lufthansa Group is besloten om af te zien van de eerder aangekondigde uitbreiding van de langeafstandsvloot. Ook zal de maatschappij in de zomer van 2027 geen gebruik meer maken van gehuurde vliegtuigen van Air Baltic.