EasyJet annuleert Schiphol-vlucht om bijzondere reden

Een vlucht van easyJet is op het laatste moment geannuleerd doordat een bemanningslid de vlucht niet kon uitvoeren. Daardoor gingen zowel de heen- als terugvlucht niet door. De airline laat aan Up in the Sky weten dat het niet mogelijk bleek om op tijd vervangende bemanning in te zetten. Daardoor moesten beide vluchten worden geannuleerd.

Bemanningslid kon vlucht niet uitvoeren

Het ging om vlucht EJU7907 van Schiphol naar Split en de retourvlucht EJU7908. ‘Hoewel wij in dergelijke situaties altijd proberen vervangende bemanning in te zetten, was dit in dit geval niet mogelijk vóór de avondsluiting van Schiphol’, laat een woordvoerder van easyJet weten. Daardoor zat er uiteindelijk niets anders op dan beide vluchten te annuleren. EasyJet benadrukt de overlast voor passagiers te betreuren. ‘Het spijt ons voor het ongemak dat hierdoor is ontstaan en we hebben er alles aan gedaan om de impact van de verstoring te beperken door passagiers de mogelijkheid te bieden om om te boeken of een terugbetaling aan te vragen, en waar nodig hotelaccommodatie en maaltijden te verstrekken’, voegt easyJet toe.

Not fit to fly

Binnen de luchtvaart staat veiligheid altijd boven de operatie. Piloten en cabinepersoneel kunnen zich daarom not fit to fly melden wanneer zij zich bijvoorbeeld ziek voelen, extreem vermoeid zijn of om een andere reden niet verantwoord kunnen vliegen. Dat kan op het laatste moment tot vertragingen of annuleringen leiden, maar voorkomt juist dat bemanningsleden onder omstandigheden moeten vliegen waarin zij niet optimaal kunnen functioneren. Om de gevolgen van dergelijke uitval te beperken, houden luchtvaartmaatschappijen vaak personeel op stand by. Deze reservebemanningen moeten doorgaans binnen een bepaalde tijd op de luchthaven kunnen zijn om een vlucht alsnog uit te voeren. In dit geval bleek het echter niet mogelijk.

Vermoeidheid melden

Hoewel piloten en cabinepersoneel de mogelijkheid hebben zich not fit to fly te melden, blijkt dat niet iedereen die stap even gemakkelijk zet. Sommigen vrezen dat een ziekmelding of melding van vermoeidheid kan leiden tot gevolgen voor hun carrière. Ook de cultuur speelt mee: veel bemanningsleden voelen een sterke verantwoordelijkheid om een vlucht toch uit te voeren en collega’s of passagiers niet teleur te stellen. Juist daarom benadrukken luchtvaartautoriteiten en maatschappijen steeds vaker het belang van een zogenoemde just culture, waarin bemanningsleden zonder angst vermoeidheid of andere problemen kunnen melden. Veiligheid staat immers altijd voorop en een bemanningslid dat zich tijdig afmeldt, draagt uiteindelijk juist bij aan een veilige vlucht.