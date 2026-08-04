EasyJet-vliegtuig botst tegen vogel tijdens opstijgen

Een Airbus A320 van easyJet heeft kort na vertrek vanaf Berlijn een vogel geraakt. Het toestel was onderweg naar de Bulgaarse badplaats Burgas, maar de bemanning besloot de klim af te breken en terug te keren naar de luchthaven van vertrek.

A320 raakt vogel

Het incident vond plaats op 2 augustus 2026 met een Airbus A320 van easyJet, met registratie OE-IDD. Het toestel voerde vlucht U2-5353 uit van Berlijn naar Burgas in Bulgarije. Kort na het opstijgen vanaf de startbaan kwam het vliegtuig in aanraking met een vogel. Zowel de luchtvaartmaatschappij als de luchthaven van Berlijn bevestigden dat sprake was van een zogenoemde bird strike. Na de botsing besloot de bemanning de klim te stoppen op een hoogte van ongeveer 5.000 voet. Het toestel vloog vervolgens een holding pattern boven de omgeving van Berlijn om de situatie te beoordelen.

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Vlucht naar Bulgarije geannuleerd

De terugkeer naar Berlijn verliep zonder verdere problemen. Het toestel landde ongeveer vijftig minuten na vertrek weer op de luchthaven. De geplande vlucht naar Burgas werd vervolgens geannuleerd. Passagiers moesten daardoor hun reis op een later moment vervolgen. Het betrokken vliegtuig stond ruim anderhalve dag na het incident aan de grond in Berlijn. Het is gebruikelijk dat een toestel na een vogelinslag pas terugkeert naar de dienstregeling nadat technici het vliegtuig volledig hebben gecontroleerd. Voor zover bekend raakten er geen passagiers of bemanningsleden gewond. EasyJet heeft geen verdere details bekendgemaakt over de exacte schade aan het toestel. Inmiddels vliegt het toestel weer volgens dienstregeling.