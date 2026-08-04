Lufthansa ziet winst kelderen: Boeing 747’s aan de grond

Lufthansa waarschuwt dat de operationele winst over heel 2026 lager kan uitvallen dan eerder verwacht, vanwege de aanhoudende kostendruk door hoge brandstofprijzen. Eerder werd bekend dat de Duitse luchtvaartmaatschappij aan het einde van het zomerseizoen afscheid neemt van de laatste vier Airbus A340-600’s en daarnaast twee Boeing 747-400’s tijdelijk aan de grond zet.

Druk op Lufthansa

Lufthansa verwacht nu dat de operationele winst (EBIT) over 2026 uitkomt tussen de 1,7 en 2,2 miljard euro. Eerder rekende de luchtvaartgroep nog op een verbetering ten opzichte van de 1,96 miljard euro winst die in 2025 werd behaald. Beleggers reageerden teleurgesteld: het aandeel Lufthansa verloor kort na opening van de beurs ongeveer acht procent. Vooral de hogere kosten per stoel en de onzekerheid rond de toekomstige brandstofprijzen zorgden voor zorgen bij investeerders. Volgens topman Carsten Spohr werd het tweede kwartaal opnieuw gekenmerkt door geopolitieke spanningen en economische onzekerheid. Hoewel Lufthansa erin slaagde de bezettingsgraad en ticketopbrengsten verder te verbeteren, konden deze positieve ontwikkelingen de sterk gestegen brandstofkosten niet volledig compenseren.

Boeing 747-400

De vlootmaatregelen maken deel uit van een bredere strategie om de operationele kosten te verlagen en het brandstofverbruik terug te dringen. Aan het einde van het zomerseizoen neemt Lufthansa de laatste vier Airbus A340-600’s uit dienst. Daarnaast worden twee Boeing 747-400’s tijdelijk aan de grond gehouden. Beide vliegtuigtypes verbruiken relatief veel brandstof in vergelijking met moderne toestellen. Door de inzet van deze vliegtuigen te beperken, wil Lufthansa de vloot efficiënter maken en beter bestand zijn tegen schommelingen in de brandstofprijzen.

Brandstofprijzen

Hoewel de prijzen inmiddels deels zijn afgekoeld, blijven ze volgens Lufthansa zeer volatiel door onzekerheid over diplomatieke ontwikkelingen. Ook andere Europese giganten, waaronder Air France-KLM, hebben last van de hogere brandstofkosten. De groep heeft aangegeven de capaciteit te willen aanpassen om de financiële gevolgen deels op te vangen. Lufthansa zag de capaciteit in het tweede kwartaal met ongeveer drie procent dalen, mede door stakingen in april. Voor het volledige jaar blijft de maatschappij echter vasthouden aan een vrijwel gelijkblijvende capaciteit.