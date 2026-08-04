Oude Fokker uit Kenia maakt opvallende vlucht boven Nederland

Een bijzonder vliegtuig trok maandag veel bekijks op radarwebsites: een Fokker 70 van de Keniaanse luchtmacht is op bezoek in Nederland. Het toestel van bijna dertig jaar oud heeft inmiddels zijn beste tijd wel gehad.

Vanaf Vliegbasis Woensdrecht steeg maandagochtend 3 augustus een Fokker 70 van de Keniaanse luchtmacht op voor een testvlucht boven een groot deel van Nederland. Kort voor het middaguur vertrok de dertig jaar oude machine, waarna deze boven een groot deel van Brabant vloog en tot het Gooi kwam, alvorens kort na 14:00 uur terug te keren naar Woensdrecht.

Presidentiële jet

De Fokker 70 van de Keniaanse luchtmacht is de presidentiële jet van Kenia. De machine werd eind 1995 nieuw afgeleverd vanuit de fabriek op Schiphol-Oost aan de toenmalige president Daniel arap Moi. Sindsdien vervoerde de machine nog drie andere presidenten, waaronder de zoon van de eerste president Jomo Kenyatta, Uhuru Kenyatta.

De machine heeft echter steeds vaker te maken met defecten, waardoor deze regelmatig aan de grond blijft staan. Dit zorgt ervoor dat de huidige president, William Ruto, soms noodgedwongen gebruik moet maken van een gewone lijnvlucht of een vliegtuig moet inhuren voor zijn staatsbezoeken aan het buitenland. Daarom onderzoekt de Keniaanse regering of er binnen twee jaar een nieuwe presidentiële jet kan zijn.

Onderhoudslocatie Woensdrecht

De Vliegbasis Woensdrecht, nabij Bergen op Zoom, is nog altijd de thuisbasis van Fokker Services. Dat bedrijf verzorgt klein- en grootschalig onderhoud (MRO) van zowel civiele als militaire vliegtuigen. Niet alleen machines uit de vroegere Fokkerfabriek zijn er welkom, maar ook Boeings, Embraers en zelfs F-16’s zijn welkom op de luchthaven in West-Brabant.

De machine arriveerde een klein jaar geleden in Nederland, toen deze na een tussenstop in Caïro kwam overvliegen uit Kenia. Naar verwachting keert de Fokker 70 binnen niet al te lange tijd terug naar het Oost-Afrikaanse land. Lang zal de Keniaanse president er niet meer gebruik van willen maken. Volgens het Keniaanse dagblad Daily Nation stuurt Ruto het toestel eind 2026 met pensioen.