747 in problemen onderweg naar onjuiste bestemming

Een opvallende gebeurtenis met een Boeing 747 van Silk Way West: de piloten dachten dat ze onderweg waren naar Houston, terwijl ze richting Dallas vlogen. De crew kwam erachter toen het toestel te maken kreeg met een brandstoftekort.

De Boeing 747 van Silk Way West, registratie VQ-BVB, vertrok vanaf Felipe Ángeles International Airport (NLU) in Mexico. Bestemming: Houston. Althans, dat is wat de bemanning dacht. In werkelijkheid was het toestel onderweg naar Dallas Love Field, maar volgens Simple Flying hadden de piloten dat helemaal niet door. Dat kwam pas aan het licht toen ze een Pan-Pan melding gaven. Zo’n melding betekent niet direct levensgevaar, maar wel een situatie die onmiddellijke aandacht vereist.

De Pan-Pan werd gegeven omdat de Boeing 747 nog maar iets meer dan 2700 kilo kerosine had. In de radiocommunicatie is te horen dat de piloten vragen om direct op runway 26R in Houston te mogen landen. De luchtverkeersleider was hoorbaar verbaasd toen hij zei: ‘Je bent niet eens in de buurt van Houston. Hoeveel brandstof heb je nog?’ Het vliegtuig vloog toen in de buurt van Dallas. Daarom stelde hij voor om uit te wijken naar Dallas Fort Worth, in plaats van Love Field. Vervolgens reageerde de piloot weer: ‘Ja, we willen naar Houston, maar mogen we de shortcut?’ De luchtverkeersleider gaf nieuwe instructies aan de Silk Way West-bemanning, die netjes werden opgevolgd. Daarna vroeg één van de crewleden: ‘Nu moeten we naar Dallas Fort Worth?’

Wat gebeurde hier?

Het is nog niet duidelijk hoe het kan dat een vliegtuig dat onderweg dacht te zijn naar Houston, per ongeluk richting Dallas koerste. Online speculaties suggereren dat Love Field in het vluchtplan was ingevoerd, terwijl dat niet de bedoeling was. Ook zou het kunnen dat de piloten niet op de hoogte waren van waar ze eigenlijk vlogen. Simple Flying heeft navraag gedaan bij Silk Way West, maar die hebben nog niet gereageerd.