Boeing 767 botst bijna op Cessna

Een Boeing 767 van All Nippon Airways is ternauwernood aan een ramp ontsnapt. Het toestel was op final approach voor de landingsbaan, toen het gevaarlijk dicht bij een Cessna kwam. De afstand tussen beide vliegtuigen was op dat moment slechts enkele tientallen meters.

De Boeing 767-300 van All Nippon Airways (ANA), registratie JA626A, vloog op 4 augustus als vlucht NH968 van Shanghai naar Tokyo Haneda Airport. Het veertien jaar oude vliegtuig was die ochtend rond 9:15 uur vertrokken en maakte zich iets meer dan drie uur later op voor de landing op runway 34R. Maar op een hoogte van duizend voet, ongeveer 300 meter, besloot de bemanning in go-around te gaan. De reden: een Cessna.

De Cessna Citation CJ4 van Japan Civil Aviation Bureau (JCAB) was net opgestegen voor een vluchtinspectie van Haneda Airport. Vlak na takeoff boog het toestel af naar rechts en kwam daarmee direct in het vliegpad van de naderende Boeing 767. Beide machines vlogen toen op duizend voet. De luchtverkeersleiding greep in toen er een afstand van slechts 70 meter was.

Op datzelfde moment kreeg de ANA-bemanning ook een TCAS-advies, een automatisch commando dat afgaat wanneer vliegtuigen gevaarlijk dicht bij elkaar komen. De Boeing 767 van ANA trok steil op voor een go-around. Ongeveer vijftien minuten later landde het toestel alsnog veilig in Tokyo.

Vlammenzee

Het incident doet denken aan twee jaar geleden, toen het wél goed mis ging op Tokyo Haneda. Een A350 van Japan Airlines botste toen op een vliegtuig van de kustwacht. De Airbus wilde landen, de kustwacht opstijgen om hulp te bieden aan slachtoffers in een aardbevingsgebied. Door een opstapeling aan menselijke fouten zagen de machines elkaar niet. Vijf van de zes inzittenden van het kustwacht-toestel overleefden de crash niet. Bij Japan Airlines konden alle passagiers veilig ontkomen.