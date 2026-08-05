Luchthaven dicht door bom bij Antonov

Op de luchthaven van Leipzig/Halle is een drone met daaraan vast een explosief gevonden bij een Antonov An-124. Ook is er een vrachtvliegtuig in botsing gekomen met een ongeïdentificeerd object. Het leidde tot een tijdelijke sluiting van het vliegveld.

Kort voor middernacht werd een ongeïdentificeerd vliegend object gespot bij de luchthaven van Leipzig/Halle, het tweede grootste cargo-vliegveld van Duitsland. Daarop moesten verschillende vliegtuigen uitwijken naar andere luchthavens. De luchthaven was tot ongeveer 2:00 uur dicht. De zuidelijke landingsbaan is nog altijd gesloten.

Het object bleek later een drone te zijn. Deze werd gevonden op het platform bij een vrachtvliegtuig van de Oekraïense vliegtuigbouwer Antonov. Aan de drone zat explosief materiaal en een ontsteker vast. Deze wordt (nog) niet tot ontploffing gebracht, maar in een speciale box bewaard voor onderzoek. Antonov wil nog niet reageren op het incident.

Door de sluiting van de luchthaven moest een cargovliegtuig de landing afbreken. Deze kwam toen in botsing met een onbekend vliegend object en week uit naar Hannover. Daar landde het toestel met weinig schade. In totaal moesten door de vondst van de drone twintig vliegtuigen uitwijken.

Wie er achter de explosieve drone zit is niet bekend, al wordt er wel gesproken van mogelijke sabotage. In 2024 kreeg vliegveld Leipzig/Halle ook al te maken met sabotage. Toen werd er een paar keer een poging gedaan tot brandstichting in het vrachtruim van DHL-vliegtuigen, met brandgevaarlijk materiaal in pakketten. Achteraf bleek Rusland daar achter te zitten.