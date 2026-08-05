Schiphol komt met opvallende uitbreiding: ‘Extra bijzonder‘

Schiphol heeft de grootste Privium Lounge ooit geopend. De nieuwe Privium ClubLounge South ligt op een centrale locatie bij de B-, C- en toekomstige A-gates en biedt op ruim 800 vierkante meter plaats aan 125 reizigers. De lounge is ontworpen om zowel zakelijke als recreatieve reizigers een rustige plek te bieden om te werken, te vergaderen of juist te ontspannen voordat zij naar een Schengenbestemming vertrekken.

Nieuwe lounge

Bij de ontwikkeling van de nieuwe ClubLounge South stond de manier waarop reizigers hun tijd op de luchthaven willen besteden centraal. Steeds meer passagiers zoeken een plek waar zij nog een videocall kunnen voeren, geconcentreerd kunnen werken of juist even kunnen ontsnappen aan de drukte van de terminal. Interieurarchitect D/DOCK ontwierp daarom een moderne lounge met veel natuurlijke materialen, groen en verschillende zones voor zowel ontspanning als productiviteit.

© Schiphol

De lounge beschikt onder meer over stille werkplekken, vergaderfaciliteiten, comfortabele zitgedeelten, een douche en een uitgebreid aanbod aan eten en drinken. Later dit jaar wordt de lounge bovendien uitgebreid met een exclusieve securitydoorgang, waardoor Privium-leden na de veiligheidscontrole rechtstreeks de lounge binnenlopen en sneller hun gate kunnen bereiken.

‘Extra bijzonder’

Volgens Franc Vink, Head of Schiphol Premium Services, draait de nieuwe lounge om veel meer dan alleen extra ruimte. ‘De tijd die onze leden op Schiphol doorbrengen wordt steeds waardevoller. Daarom hebben we bij de ontwikkeling van de ClubLounge South niet alleen gekeken naar meer ruimte, maar vooral naar de vraag hoe we die tijd zo prettig en nuttig mogelijk kunnen maken. Met deze lounge bieden we Privium-leden een plek om zich voor te bereiden op hun reis, in alle rust te werken of juist even op te laden’, zegt Vink. Volgens hem is de opening extra bijzonder omdat Privium dit jaar zijn 25-jarig bestaan viert. De nieuwe lounge vormt volgens Vink een belangrijke uitbreiding van de premium dienstverlening die Schiphol haar vaste reizigers wil bieden.