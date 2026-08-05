Transavia zet extra in op groei op Brussels Airport

Transavia groeit door op Brussels Airport. Sinds begin dit jaar vliegt de groene maatschappij met Belgisch personeel naar plaatsen als Faro, Alicante en Marrakech. Deze winter komt daar een nieuwe bestemming bij: Porto.

Vanaf 14 december 2026 start Transavia met de nieuwe route naar de tweede grootste stad van Portugal. Vanaf dan wordt Porto drie keer per week aangevlogen, op maandag, woensdag en zaterdag. De tickets kunnen vanaf 5 augustus geboekt worden. Volgens Transavia is de Portugese havenstad het hele jaar door aantrekkelijk voor reizigers. De stad staat bekend om haar historische centrum, portwijnhuizen en de nabijgelegen Dourovallei. Porto is overigens voor Brussels Airport geen nieuwe bestemming. De route wordt al gevlogen door Brussels Airlines en Ryanair.

Transavia in Brussel

Sinds vier jaar vliegt Transavia vanaf Brussels Airport. Voorheen deden ze dat met Nederlands personeel, maar vanaf begin dit jaar kon Belgisch personeel de luchthaven als vaste standplaats krijgen. Op 29 april vertrok de eerste vlucht met een volledig in België gestationeerde bemanning naar Alicante. Het was voor de groene maatschappij een mijlpaal in de Brusselse operatie.

De vaste plaats van Transavia in Brussel bleek overigens een succes. ‘Sinds onze eerste vlucht vanaf Brussel zo’n vier jaar geleden zijn we in België bijzonder goed ontvangen’, schreef CEO Paul Terstegge in maart op LinkedIn. ‘Dat zien we terug in volle vliegtuigen en een hoge waardering van onze klanten.’