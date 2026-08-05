Verrassende nieuwe route geopend vanaf Groningen Airport

LYGG heeft haar nieuwe rechtstreekse verbinding tussen Groningen Airport Eelde en het Deense Esbjerg officieel in gebruik genomen. Met de nieuwe route wil de maatschappij de bereikbaarheid tussen twee belangrijke offshore-, energie- en industrieregio’s verbeteren.

Belangrijke economische regio’s

De eerste vlucht tussen Groningen en Esbjerg markeert volgens LYGG een belangrijke stap in de verdere uitbouw van haar netwerk. Gedurende augustus wordt de route iedere dinsdag uitgevoerd, waarna de frequentie vanaf september wordt verhoogd naar drie vluchten per week. Daarmee ontstaat een vaste luchtverbinding tussen Noord-Nederland en West-Denemarken. Volgens oprichter Roope Kekäläinen draait de uitbreiding niet alleen om één nieuwe route, maar om het stapsgewijs bouwen aan een groter geheel. ‘Elke verbinding die we introduceren, legt de basis voor de volgende. Zo bouwen we het Noordzeenetwerk op: stap voor stap, samen met de bedrijven die er gebruik van maken’, zegt Kekäläinen.

Maatschappelijke meerwaarde

Ook Groningen Airport Eelde benadrukt het belang van de nieuwe verbinding. De luchthaven ziet de samenwerking met LYGG als een bevestiging van de rol die regionale vliegvelden kunnen spelen bij het versterken van de economie en de bereikbaarheid van bedrijven. ‘Het is mooi om te zien dat LYGG haar Noordzeenetwerk verder ontwikkelt en dat wij daarin kunnen bijdragen door hun zakelijke mobiliteit te faciliteren. Voor ons bevestigt dit de maatschappelijke waarde van regionale luchtvaart en onze luchthaven: het verbinden van bedrijven, mensen en economische kansen’, zegt hij.