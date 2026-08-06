Airbus A350 schakelt motor uit boven Europa met ‘PAN PAN’

Een Airbus A350-900 van SAS heeft maandag tijdens een intercontinentale vlucht boven Europa een motor moeten uitschakelen na een waarschuwing over een te lage oliedruk. De bemanning besloot uit voorzorg terug te keren naar Kopenhagen.

Motor van A350 uitgeschakeld tijdens vlucht

Het incident vond plaats tijdens vlucht SK983 van Kopenhagen naar Tokio Haneda. Ter hoogte van Krakau kreeg de cockpit van de Airbus A350-900, registratie SE-RSF, een waarschuwing voor een te lage oliedruk in de rechter motor. De bemanning besloot daarop de Rolls-Royce Trent XWB-motor uit voorzorg uit te schakelen. Volgens The Aviation Herald riep de bemanning daarbij een ‘PAN PAN’ uit. Dat is een oproep in de luchtvaart die wordt gebruikt wanneer sprake is van een situatie aan boord die onmiddellijke aandacht vereist, maar waarbij het toestel of de inzittenden niet in direct levensgevaar verkeren.

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Terugkeer naar Kopenhagen

Na het uitschakelen van de motor maakte de A350 een gecontroleerde daling en zette de bemanning koers terug naar Kopenhagen. Het toestel landde daar ongeveer twee uur na vertrek op baan 22L. Door het incident werd de vlucht naar Tokio geannuleerd en kon de geplande vervolgvlucht met hetzelfde toestel niet doorgaan.

Rolls-Royce Trent XWB

Rolls-Royce ontwikkelde de Trent XWB exclusief voor de Airbus A350-familie. De motor geldt over het algemeen als zeer betrouwbaar, al kreeg vooral de krachtigere Trent XWB-97 kritiek van luchtvaartmaatschappijen die veel vliegen in hete en stoffige woestijngebieden. Onder die omstandigheden slijten de motoren sneller en moeten ze vaker voor onderhoud naar de werkplaats. Daarnaast constateerde Rolls-Royce eerder bij een klein aantal oudere Trent XWB-84-motoren voortijdige slijtage in de compressor. De fabrikant voerde daarop aanvullende inspecties uit en introduceerde verschillende technische verbeteringen.