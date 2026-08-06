Boeing 737 van Transavia wijkt uit met noodmelding (7700)

Een Boeing 737 van Transavia France heeft woensdag een voorzorgslanding gemaakt op de luchthaven van Nice. Het toestel was onderweg van Djerba naar Parijs-Orly toen de bemanning boven de Middellandse Zee de internationale noodcode 7700 instelde. Kort daarna week het vliegtuig uit naar Nice.

Noodmelding boven de Middellandse Zee

De Boeing 737-800, registratie F-HUYL, vertrok vanuit Djerba voor een lijnvlucht naar Parijs-Orly. Enige tijd na vertrek veranderde de situatie aan boord. Toen het toestel zich ter hoogte van Corsica en de omgeving van Monaco bevond, verliet het de oorspronkelijke route en zette de bemanning een daling in richting Nice. Tijdens die afdaling activeerden de piloten squawk 7700, de internationale transpondercode waarmee een noodsituatie wordt gemeld aan de luchtverkeersleiding. Kort voordat het toestel de landing inzette, vloog het boven zee nog een cirkel. Enkele uren na vertrek landde de Boeing vervolgens veilig op de luchthaven van Nice. Waarom de bemanning besloot de noodcode te activeren en de vlucht naar Nice om te leiden, is vooralsnog niet bekend.

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Wat betekent squawk 7700?

Een squawkcode is een viercijferige transpondercode waarmee een vliegtuig door de luchtverkeersleiding kan worden geïdentificeerd. De code 7700 is wereldwijd gereserveerd voor een algemene noodsituatie. Wanneer piloten deze code selecteren, krijgen luchtverkeersleiders direct een duidelijke waarschuwing dat het toestel met voorrang moet worden behandeld. Een squawk 7700 betekent echter niet automatisch dat sprake is van een levensbedreigende situatie. Ook technische storingen, medische noodgevallen aan boord, rookmeldingen of andere voorzorgsmaatregelen kunnen aanleiding zijn om de noodcode te activeren en uit te wijken naar de dichtstbijzijnde geschikte luchthaven.