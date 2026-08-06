KLM-partner pakt opnieuw Europese titel: ‘Ongelooflijk trots’

SAS is opnieuw in de prijzen gevallen. De maatschappij, waarin Air France-KLM een belang heeft, is in juli opnieuw uitgeroepen tot de meest punctuele airline van Europa. President en CEO Anko van der Werff spreekt van een bijzondere erkenning.

Drukte op Europese luchthavens

Terwijl Europese luchthavens deze zomer kampen met volle terminals, wist SAS opnieuw een uitzonderlijk hoog niveau van operationele betrouwbaarheid vast te houden. Met een punctualiteit van 84,32 procent eindigde de maatschappij bovenaan de Europese ranglijst van Cirium. Daarmee laat de luchtvaartmaatschappij naar eigen zeggen zien dat zij ook onder de zwaarste operationele omstandigheden in staat is passagiers volgens planning op hun bestemming te krijgen.

‘Ongelooflijk trots op’

Volgens Anko van der Werff gaat het om een bijzondere erkenning. ‘Juli stelt ieder onderdeel van een luchtvaartmaatschappij op de proef, met hoge passagiersaantallen, drukke luchthavens en nauwelijks ruimte voor verstoringen. Dat we juist in deze periode zijn uitgeroepen tot de meest punctuele luchtvaartmaatschappij van Europa maakt ons ongelooflijk trots’, zegt de CEO. Volgens hem is de onderscheiding het resultaat van de inzet van duizenden medewerkers. ‘Het weerspiegelt de toewijding, professionaliteit en samenwerking van de duizenden collega’s binnen SAS die er iedere dag voor zorgen dat onze operatie blijft draaien en onze passagiers op hun bestemming aankomen, zelfs wanneer de operationele omstandigheden uitdagend zijn’, voegt de topman toe.